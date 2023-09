Tüketiciler Derneği: Temel gıda fiyatları çıldırdı

KKTC Tüketiciler Derneği, Türk Lirasında değer kaybı yaşanmamasına rağmen son iki yada başta sebze, meyve, et ve süt ürünlerinde fiyatların çıldırdığını savundu.

KKTC Tüketiciler Derneği, Türk Lirasında değer kaybı yaşanmamasına rağmen son iki yada başta sebze, meyve, et ve süt ürünlerinde fiyatların çıldırdığını savundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık açıklamasında, “Döviz Kurlarında son iki ay içerisinde artış olmamasına rağmen başta sebze meyve, hayvansal et ve süt ürünleri olmak üzere temel gıda ürün piyasasında fiyatların çıldırması serbest piyasa kurallarını altüst etmiş ekonominin dingilini koparmıştır” dedi.





Derneğin, inek, koyun, keçici etinin dana ve kuzu eti olarak satıldığını da tespit ettiğini kaydeden Işık, “Piyasada hayvansal et ürünlerinin yüzde 60 inek eti olmasına rağmen tek bir market veya kasap reyonunda İnek Eti diye bir etiket olduğu görülmüş değildir” ifadelerini kullandı.

Devleti denetim yapmamakla eleştiren Işık, önlem alınmadığı takdirde et boykotu başlatma uyarısında bulundu.