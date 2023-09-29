TÜK'ten elinde zahire bulunan üreticilere

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) zahire alımlarının sonuna gelindiğini kaydetti ve elinde zahire bulunan üreticilerin ürünlerini 5 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde kadar TÜK’e teslim etmelerini istedi.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elinde yemlik arpa, arpa tohumluğu, buğday ve buğday tohumluğu bulunan tüm üreticilerin ürünlerini en geç 5 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde kadar, Toprak Ürünleri Kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir” denildi.

