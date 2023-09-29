TÜK'ten elinde zahire bulunan üreticilere

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) zahire alımlarının sonuna gelindiğini kaydetti ve elinde zahire bulunan üreticilerin ürünlerini 5 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde kadar TÜK’e teslim etmelerini istedi.
TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elinde yemlik arpa, arpa tohumluğu, buğday ve buğday tohumluğu bulunan tüm üreticilerin ürünlerini en geç 5 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde kadar, Toprak Ürünleri Kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.