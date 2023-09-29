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TÜK'ten elinde zahire bulunan üreticilere

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TÜK'ten elinde zahire bulunan üreticilere
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) zahire alımlarının sonuna gelindiğini kaydetti ve elinde zahire bulunan üreticilerin ürünlerini  5 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde kadar TÜK’e teslim etmelerini istedi.
TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elinde yemlik arpa, arpa tohumluğu, buğday ve buğday tohumluğu bulunan tüm üreticilerin ürünlerini en geç   5 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde kadar, Toprak Ürünleri Kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir” denildi.
 
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