TL’nin değer kaybı durmuyor

Türk Lirası dün de yüzde 2 civarında değer kaybetti. Dolar 17.25 TL’ye, Euro 18.54 TL’ye, Sterlin de 21.67 TL’ye yükseldi



Dolar 17.25 TL’ye, Euro 18.54 TL’ye, Sterlin de 21.67 TL’ye yükseldi.

Türk Lirası dün itibarıyla resmen teslim bayrağı çekti. Sabah saatlerinde %2’ye yakın değer kaybeden Türk Lirası, Dünya’nın en çok değer kaybeden parası olma özelliğini daha ileri taşıdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” açıklaması sonrası düşüşünü hızlandıran Türk Lirası, dün daha da dibe battı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından TC Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda faizi en iyi ihtimalle sabit tutacağı düşünülürken, faiz indirimi beklentileri de oluşmaya başladı.

Türkiye’de ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken dolar/TL 17’yi aşmasıyla TL’nin Mayıs başından beri kaydettiği değer kaybı %13’e ulaştı.

EN FAZLA KAYBEDEN PARA TL

Dolar ise küresel olarak güçlenmeye devam ederken TL, dün sabah saatleri itibarıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

KKTC döviz piyasasında dolar 17.25 TL’den, Euro 18.54 TL’den, sterlin de 21.67 TL’den satılıyordu. Piyasada ortalama döviz alış kurları ise dolarda 17.04 TL, Euro’da 18.33 TL, sterlin de 21.40 TL düzeyinde.

Gram altın da Aralık’tan bu yana ilk kez 1.000 lirayı gördü.

CDS 2008’DEN SONRAKİ REKOR SEVİYEDE

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler (kredi iflas risk primi) 29 puan artışla 764 baz puanı aşarak rekor kırarken, 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Likiditenin çok düşük kaldığı Londra swap piyasasında haftalık TL faizi ise çok sert yükselişle Mayıs sonundaki %25’ten %120’ye kadar çıktı. Aynı dakikalarda Türkiye’de gösterge faiz ise % 25.96 düzeyinde kaydedildi.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primini oluşturur.

