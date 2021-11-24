TL’de tarihi düşüş, dövizde rekor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşamki kur ve faiz açıklaması sonrasında yükselişe geçen döviz yeni rekor kırdı.



Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı bir daha rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 13,45’i geçerken, Euro/TL kuru ilk kez 15 sınırını aştı, Sterlin ise 18’e dayandı. Akşam saatlerinde ise kısmi gerileme yaşandı. Sterlin 17.17’ye, Euro 14.40’a, Dolar da 12.81’e ulaştı.

Bankalar ve döviz büroları işlemlerini durdurdu, özellikle döviz borçlular tam bir çöküş yaşadı.

Türk Lirası kullanan Kıbrıs'ın kuzeyine de tam bir panik, endişe ve kaos atmosferi hakim oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk Lirası tam bir çöküş yaşadı.

YÜZDE 18 DEĞER KAYBI

Türk lirası yüzde 18 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken, ikinci sırada Meksika pezosu yer aldı.

Türk lirasındaki değer kaybı Eylül ayından bu yana yüzde 62'nin üzerinde oldu.

1 Ocak tarihinde 7.30 düzeyinde olan Dolar/TL kuru, 12.50 seviyesine kadar yükseldi. Yine 1 Ocak tarihinde 10 TL düzeyinde olan 1 Sterlin ise gün içerisinde 17 TL'yi aştı.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükselişin enflasyonu da tetikleyeceği belirtiliyor.

TL'DEKİ DEĞER KAYBININ ANA NEDENİ

TC Merkez Bankası (TCMB) yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda gösteriliyor.

TCMB’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurundaki artışlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bankanın dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığını hatırlatan TCMB, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

"Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

ABD'Lİ UZMAN YORUMU: KIRILMA NOKTASINA KADAR BEKLEYECEK

TL’deki sert değer kaybını Reuters ajansına değerlendiren, ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Brown Brothers Harriman’dan küresel piyasalar stratejisti Ilan Solot, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gidişatı çevirmek için ‘kırılma noktası’na kadar bekleyeceğini tahmin etti.

Solot şöyle konuştu: “Şimdilik yereller dolarlarını yurt içinde tutmaktan memnun gibi görünüyor. Ama bunu Almanya, Avusturya gibi başka yerlere taşımaya başlarlarsa o zaman işte başka bir hikaye.”

Uzman şöyle devam etti: “Bu noktada sermaye kontrollerini konuşuruz. Sistemde bunun üstesinden gelecek dolar yok, yeteri kadar rezerv bulunmuyor. İşte bundan sonra gerçek bir kur krizi hakkında konuşuruz.”

Legal & General Investment Management'tan Uday Patnaik ise WSJ'ye demecinde, "Türklerin oynadığı tehlikeli bir oyun. İnsanlar para biriminin değerine olan inancını kaybettikçe, bankalardan potansiyel bir kaçış görebilirsiniz. Bu son derece sorunlu olurdu, bildiğim kadarıyla bunu henüz görmedik" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türk Lirası'nın olağanüstü değer kaybının ardından TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün TC Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştü

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

