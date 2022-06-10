Dolar 17.23; Euro 18.49; Sterlin ise 21.71 TL’ye yükseldi. Ülkede vatandaşların bir numaralı gündem maddesi TL’deki kayıplar ve zamlar



KKTC’de vatandaşların bir numaralı gündem maddesi Türk Lirası’ndaki ağır değer kayıpları ve bu kayıplardan kaynaklanan astronomik oranlı zamlar olmaya devam ediyor.

Dolar 17.23; Euro 18.49; Sterlin ise 21.71 TL’ye yükseldi

Vatandaşlar, Türk Lirası’nın günlük hareketlerini izlemenin, korku filmi izlemekten daha beter olduğu yorumunu yapıyor.

TL, Mayıs ayı başından bu yana girdiği komadan çıkmazken, değer kayıpları daha da artıyor.

Sadece önceki gün öğleden sonra itibarıyla TL dolar karşısında %2.45 oranında, Euro karşısında %2.92, sterlin karşısında ise %2.55 oranında eridi.

2022 itibarıyla TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı %31.48 oranına, Euro karşısındaki değer kaybı %24.36 oranına ve sterlin karşısındaki değer kaybı da %23.32 oranına yükseldi.

TL’DEKİ ALEVLERE BENZİN DÖKÜLÜYOR

Türk Lirası’ndaki değer kaybı bu hafta hızlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon karşısında faizi artırmayacağı beklentisi Lira’nın kayıplarında etkili oluyor.

Bu yılın ilk 5 toplantısında %14 olan faizi sabit tutan TC Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişin geçici olduğu görüşünde. Bu arada, Türkiye’de hükümet kanadından ise “faizlerin artırılmayacağı, aksine düşürülmeye devam edeceği” yönünde açıklamaların gelmesi, TL üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Öte yandan ekonomideki 5 yıllık kredi iflas risk primini gösteren CDS dün 770 baz puana yaklaşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tüm bu gelişmeler Türk Lirası’ndaki “alevlere benzin dökülme etkisi” yaratıyor.

DEV EKONOMİLER FAİZ ARTIRIYOR

Türkiye’de %73,5 ile 25 yılın zirvesine çıkan enflasyon ile %14 oranındaki TCMB faizi arasındaki fark 59,5 puan ile yeni rekora ulaştı. Bu durum, gerçek (reel) faiz oranının “eksi” seviyede olduğunu gösterirken, ekonomi uzmanları faiz artırımı yapılmazsa, TL’den dövize kaçışın süreceğini ve dolayısıyla değer kayıplarının daha da derinleşeceğini söylüyor. Bilindiği gibi, küresel enflasyon nedeniyle birçok ülke merkez bankası bu yıl faiz artırıyor. Mart’ta 25, Mayıs’ta ise 50 baz puan (bp) faiz artışı yapan Fed’in gelecek haftaki toplantıda da faiz artışı (50 bp) yapması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası’nın ise bugünkü toplantıda Temmuz’da 50 bp olasılığını güçlendirmesi bekleniyor.

