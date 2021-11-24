“TL ile yaptığınız işleri durdurun”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, üyelerine TL bazında alınmış ve fiyat farkı olmayan tüm ihaleleri durdurmaları çağrısında bulundu





Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), üyelerine “dövizdeki artış nedeniyle içerisinde bulunulan belirsizlik ortadan kalkıp, bir çözüm üretilene kadar ihale yoluyla Türk Lirası bazında alınmış ve fiyat farkı olmayan tüm ihaleleri durdurma” çağrısı yaptı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, dün bir basın açıklaması yaparak, Türk Lirası’nın kontrol edilemez bir değer kaybına uğruyor olması karşısında devletin kendisine iş yapan müteahhitlere fiyat farkı vermemesinin işleri içerisinden çıkılamaz bir noktaya sürüklediğini belirtti.

Bu konuda önlem alınması, gerek devlet ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse müteahhit firmaların iflasa karşı korunmaları için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan, Maliye Bakanı, Başsavcı ve bürokratların katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürcafer, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cafer Gürcafer, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Çözüm üretilene değin müteahhit firmalarımızı korumak ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlara uğramalarını engellemek için ihale yoluyla Türk Lirası bazında alınmış ve fiyat farkı olmayan tüm ihaleleri durdurmak zorundayız. Bu çerçevede 19/98 Kayıt ve Denetim Yasası’na göre müteahhitlik yapan tüm müteahhitlerimize çağrımızdır. İçerisinde bulunduğumuz belirsizlik ortadan kalkana ve bir çözüm üretilene kadar, işleri durdurun veya döviz harcama gerektiren kalemler hariç devam ettirin. KTİMB olarak sorunun çözülmesi için görüşmelerimiz devam etmektedir. Üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz”

