Ticaret Odası'ndan hükümete 'kamu çalışma saatlerini özel sektörle uyumlaştırın' çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümete, “Maaş ödeyebilmek istiyorsanız çalışma saatlerini özle sektör ile uyumlaştırmak zorundasınız” diye seslendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “kamuda çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyumlaştırılarak çalışma hayatının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olunmasının kaçınılamayacak bir zorunluluk olduğunu” belirtti.

KTTO açıklamasında hükümete, “Maaş ödeyebilmek istiyorsanız çalışma saatlerini özle sektör ile uyumlaştırmak zorundasınız” diye seslenildi.

Açıklamada, iş dünyası verimliliğini artırmak için kamuda reform yapılmasını beklerken, hükümetin bir kez daha “yaz mesaisine” geçileceğini ilan ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok sayıda ekonomik ve sosyal sorun çözüm beklerken ve bu çözüm arayışlarının temelde verimliği artırmak, daha çok çalışmak ve daha çok gelir elde etmek çabası olması gerekirken, kamu görevlilerinin yaz günlerinin yarısında çalışması ama ‘tam gün çalışmış gibi’ ödenmesi elbette kabul edilemez. Özel sektör işletmeleri ve çalışanları, iş ve çalışma olanağı buldukları zaman sevinirken kamuda çalışanların esas işlerini bırakıp ikinci bir işe koşmalarının veya istirahate çekilmelerinin toplumsal ve ekonomik sorunları derinleştireceği, Kıbrıs Türk halkı içindeki bölünmeleri pekiştireceği ise açıktır.

İçinde bulunduğumuz zorlukları, el birliğiyle, daha verimli ve daha çok çalışarak aşabiliriz. Bu süreçte, ister özel sektörde, isterse kamu sektöründe çalışan herkes daha çok, daha dikkatli ve daha verimli çalışmak zorundadır. Özel sektör çalışanlarının, zorlukların farkında olarak her türlü fedakarlığı yapmakta olduğu herkes tarafından gözlemlenmekte ve bilinmektedir. Aynı çalışma azmini kamudan da beklemek hakkımızdır. “

Açıklamda, unutulmaması gereken diğer bir önemli hususun ise ödenmesinde sorunlar yaşanmakta olan kamu çalışanlarının maaşlarının da, özel sektör çalışanlarının ürettikleri mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin ticaretinden alınan vergilerle ödenebileceği vurgulanarak, bu gelirin elde edilebilmesinin özel sektördeki çalışmaların verimli bir şekilde sürdürülebilmesine bağlı olacağı kaydedildi.

Bu durumda kamuda çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyumlaştırılarak çalışma hayatının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olunmasının kaçınılamayacak bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilerek, gerek hükümet, gerek siyasi partiler, gerekse kamuda örgütlü sendikaların yöneticilerinin, bu konuyu siyasi bir çekişme konusu yapmadan ele alması, kamu çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyarlanması gerektiği ifade edildi.