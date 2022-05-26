TCMB, politika faizini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB karar metninde makroihtiyati setinin ek tedbirlerle kararlı bir şekilde uygulanacağı belirtildi. TCMB, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağını belirtti.

Tüketici enflasyonu bu yıl Türkiye’de geniş çaplı fiyat artışları sonucu nisan ayında %70’e kadar ulaşmıştı. Bu yılın başlarında görece daha hafif dalgalanan lirada kayıp nisan faiz kararı sonrası Fed’in sıkılaştırma temposunu sertleştirmesi, jeopolitik gelişmeler ve rezerv endişeleri sebebiyle hızlanmıştı.