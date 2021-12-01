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TC Merkez Bankası, dövize satım yönünde doğrudan müdahale etti

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TC Merkez Bankası, dövize satım yönünde doğrudan müdahale etti
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TC Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı. Merkez Bankasının dolar satışının ardından kur, yüzde 5’e ulaşan düşüşle 13 seviyesinin altına indi.

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından TC Merkez Bankası’ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, “döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini” açıkladı. Merkez Bankası piyasaya en son Ocak 2014’te doğrudan satım yönünde müdahale etmişti. TCMB ne kadar döviz satışı yaptığını gün sonunda yada yarın duyuracak.

“Merkez Bankasının ben buradayım” yönünde bir mesaj verdiğini düşünen bazı ekonomistlere göre müdahalelerin ne kadar tutarda ne kadar süreceğinin önemli olduğunu söylüyor.

Dolar düşüşe geçti

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50’nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satışının ardından dolar/TL, yüzde 5’e ulaşan düşüşle 13 seviyesinin altına indi. Ancak öğleden sonra yeniden toparlanan döviz kurları nedeniyle dolar/TL 13.20 seviyesinde seyrediyor.

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