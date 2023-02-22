Tarımda ıslah ve sertifikalı tohum üretimi konusunda eğitimler veriliyor

Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden uzmanlar tarımda ıslahın önemi ve sertifikalı tohumluk üretimi konusunda eğitim vermeye başladı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, eğitimler Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından düzenleniyor.



Eğitimi, Uzman Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Sayım, Uzman Dr. Namuk Ergün ve Uzman Dr. Sinan Aygün veriyor.

