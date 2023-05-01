Taçoy, olası yeni asgari ücreti açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu ay yeni asgari ücreti, belirlemek istediğini ifade ederek, hayat pahalılığı oranlarına baktığı zaman yeni asgari ücretin brüt 14 bin 800 TL olabileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Kıbrıs Tv’de yayınlanan Sabah Sabah programına katıldı, Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bazı tartışmaların önünü açmak istediğini anlatan Taçoy, “KKTC’nin önünde birkaç engel vardı. Kişinin asgari ücreti ne olacak ve asgari ücret belirlenirken birinin hakkı yenilecek mi, asgari ücret yeterli midir? Nerede bakarsanız bakın ilk belirlendiğinde herkes memnun olabilir, 3-6 ay sonra her şey değişir. Onun için daha farklı değerlendirilmelidir. Asgari ücretin politikaları ancak piyasalardaki çalışana arz ve taleple ölçülmesi lazım. Bir sektöre bakarsınız çalışan çok azdır ve ücreti asgari ücretin yüzde 20-30 üzerindedir. Bir sektöre de bakarsınız orada çalışan işçi çok fazladır ve ücretler asgari tutulur. Bunları dengelemek gerekir. Bir emekçi ve işverenin isteği nedir bunlar önemlidir. Eylül ayı gibi bu konuda büyük bir çalıştay yapmayı da arzu ediyorum. Bu interaktif bir çalıştay olacak. Bir tarafta iş veren, bir tarafta işçi ve hepsinin ortasında bulunan tüketici olacak” dedi.