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Sucuoğlu istasyonlara, Güney Kıbrıs’tan geleceklere akaryakıt satılmaması çağrısı yaptı

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Sucuoğlu istasyonlara, Güney Kıbrıs’tan geleceklere akaryakıt satılmaması çağrısı yaptı
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede devam eden akaryakıt sıkıntısına karşı, istasyonlarda, Güney Kıbrıs’tan gelecek kişilere akaryakıt satılmaması çağrısında bulundu.

Buna karşı herhangi bir yaptırım olmadığını, sadece rica ettiğini belirten Sucuoğlu, önceliklerinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Bir süredir dünyada akaryakıt temininde sıkıntı olduğuna işaret eden Başbakan, BRT ana habere telefonla bağlantısında yaptığı açıklamada, Euro’nun TL karşısında değer kazanması sonrasında akaryakıtın daha pahalı olduğu Güney Kıbrıs’ta yaşayanlardan KKTC’den akaryakıt almaya aşırı bir talep ortaya çıktığını kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, bugün öğleden sonra akaryakıt istasyonlarının bir kısmını aradığını ve akaryakıt bekleyen araçların plakalarına bakılmasını istediğini belirterek güneyden gelenlerin araçlarının deposunu tamamen doldurmak istediğini, bunun da akaryakıt sıkıntısını artırdığını anlattı.

Akaryakıt istasyonlarından Güney Kıbrıs plakalı araçlara kısıtlı akaryakıt verilmesi yönünde ricada bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu, buna büyük oranda uyulduğunu bildirdi.

Sucuoğlu, ülkede akaryakıt sıkıntısının birkaç gün daha devam edeceğini kaydederek “Dünyada da tedarikte sıkıntı var. Benim vatandaşım benzin alamadıktan sonra anlamı yok. Birkaç gün daha dikkat etmeliyiz ki tarladaki çiftçimiz mazot eksilmesin. Bizim için önemli olan vatandaşımızdır. Kendi vatandaşımızı sıkıntıya sokmamaktır. Ricama uyan istasyonlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, Güney’le Kuzey arasında akaryakıtta ciddi bir fiyat farkı olduğu için talebin arttığını belirterek, pazartesiden itibaren gelecek yeni tedarikle sıkıntının giderilmesini öngördüklerini ancak tedbirli olmak gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, halkın sıkıntı yaşamaması için hassasiyetlerinin süreceğini vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu, akaryakıt fiyatlarının 5 ile 15 gün arasında değerlendirilmesini içeren yeni tüzükle ilgili soruya karşılık, bunun daha önce de uygulanan bir yöntem olduğunu, Benzinciler Birliği ile yaptıkları toplantılarda bu adımın faydalı olacağı görüldüğü için bu kararı ürettiklerini açıkladı.

TL’nin değer kaybı konusunda KKTC’nin müdahale yeteneği olmadığına işaret eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Maalesef herhangi bir müdahale yeteneğimiz yok. Dışardan seyrettiğimiz bir olay ama altında ezilen de vatandaşımızdır. Seçim yasağı devam ediyor 50 gün sonra seçim söz konusu ancak yasaklar öncesinde 4 maddelik açılım yapmıştık. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için özellikle borç ödeme anlamında bir düzenleme yaptık. Önümüzdeki haftalarda başka adımlar da atabiliriz” dedi.

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