Su bile alev aldı

Dövizdeki artış ve akaryakıt zammı nedeniyle içme sularında zam kararı alındı. Damacana sular 5 TL birden zamlanacak. Kasa sularında ise zam oranı yüzde 50'yi bulacak



Vatandaşa su içmek bile artık lüks olacak.

Sucular Birliği, damacana ve kasa sularına zam kararı aldı. Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, zam kararı, "döviz kurundaki artış" ve "akaryakıt zammı" nedeniyle alındı.

Kaynaklar, kapak, plastik ve etiket gibi hammaddenin yurt dışından alındığına dikkat çekerken, taşıma maliyetlerinin de akaryakıttaki art arda yapılan zamlar nedeniyle katlandığını vurguluyor.

Alınan zam kararına göre, damacana su 5 TL zamlı satılacak. Böylece piyasada en ucuzu 15 TL'den satılan 19 litrelik damacana suyun fiyatı 20 TL olacak. 18 lira olan suyun fiyatı da 23 TL'yi bulacak.

Büyük su üreticilerinde fabrika ile bayii satışı arasında fiyat farkı bulunmuyor. Ancak pek çok küçük firmada fiyat farklılıkları söz konusu olabiliyor. 4 kişilik bir ailenin, bir damacana suyu ortalama 3-4 günde tükettiği göz önüne alındığında, aylık olarak asgari 160-200 lira sadece içme suyuna ayırmak zorunda kalacağı görülüyor.

DEPOZİTOLU DAMACANA MİNİMUM 120 TL OLUYOR

Depozitolu damacanın satışı da yine 5 TL'lik zamla asgari 120 TL'den satılacak. Kasa sulardaki (0.2 ml, 0.33 ml, 0.5 ml, 1 lt, 5 lt.) zam oranları ise çok daha yüksek olacak. Zam oranları ise firmalara göre yüzde 40 ila 50 arası yansıtılacak.

KÜÇÜK SU 4.5 TL'YE ÇIKIYOR

Kaynaklar, bugün marketlerde ortalama vatandaşa 2.5 liradan satılan 500 ml.'lik bir suyun markete geliş fiyatının 3 TL olacağını kaydetti. Böylece küçük suyun satışı da 4.5 TL'te yükselecek.

MEKANLARDA KÜÇÜK SU EN DÜŞÜK 8-10 TL OLACAK

Kafe ve restoran tarzı işletmelerde de küçük suyun en düşük 8 ila 10 TL'den satılması bekleniyor.

Üretici firmalar, zam kararının 23 Haziran itibarıyla geçerli olması kararını aldı. Ancak bazı firmaların zamlı fiyatları bugün itibarıyla ürünlerine yansıtmaya başlaması da muhtemel. İçme sularına son olarak geçtiğimiz mart ayında yüzde 20 oranında zam yapılmıştı.

