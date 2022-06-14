banner762
banner815
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
6 0
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
21 0
 
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
8 0
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
75 0
66 0
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
26 0
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
16 0
banner797
banner854

Su bile alev aldı

banner476

Dövizdeki artış ve akaryakıt zammı nedeniyle içme sularında zam kararı alındı. Damacana sular 5 TL birden zamlanacak. Kasa sularında ise zam oranı yüzde 50'yi bulacak

banner825
Su bile alev aldı
 
Vatandaşa su içmek bile artık lüks olacak.
Sucular Birliği, damacana ve kasa sularına zam kararı aldı. Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, zam kararı, "döviz kurundaki artış" ve "akaryakıt zammı" nedeniyle alındı.
Kaynaklar, kapak, plastik ve etiket gibi hammaddenin yurt dışından alındığına dikkat çekerken, taşıma maliyetlerinin de akaryakıttaki art arda yapılan zamlar nedeniyle katlandığını vurguluyor.
Alınan zam kararına göre, damacana su 5 TL zamlı satılacak. Böylece piyasada en ucuzu 15 TL'den satılan 19 litrelik damacana suyun fiyatı 20 TL olacak. 18 lira olan suyun fiyatı da 23 TL'yi bulacak.
Büyük su üreticilerinde fabrika ile bayii satışı arasında fiyat farkı bulunmuyor. Ancak pek çok küçük firmada fiyat farklılıkları söz konusu olabiliyor. 4 kişilik bir ailenin, bir damacana suyu ortalama 3-4 günde tükettiği göz önüne alındığında, aylık olarak asgari 160-200 lira sadece içme suyuna ayırmak zorunda kalacağı görülüyor. 
DEPOZİTOLU DAMACANA MİNİMUM 120 TL OLUYOR
Depozitolu damacanın satışı da yine 5 TL'lik zamla asgari 120 TL'den satılacak. Kasa sulardaki (0.2 ml, 0.33 ml, 0.5 ml, 1 lt, 5 lt.) zam oranları ise çok daha yüksek olacak. Zam oranları ise firmalara göre yüzde 40 ila 50 arası yansıtılacak.
KÜÇÜK SU 4.5 TL'YE ÇIKIYOR
 Kaynaklar, bugün marketlerde ortalama vatandaşa 2.5 liradan satılan 500 ml.'lik bir suyun markete geliş fiyatının 3 TL olacağını kaydetti. Böylece küçük suyun satışı da 4.5 TL'te yükselecek.
MEKANLARDA KÜÇÜK SU EN DÜŞÜK 8-10 TL OLACAK
Kafe ve restoran tarzı işletmelerde de küçük suyun en düşük 8 ila 10 TL'den satılması bekleniyor.
Üretici firmalar, zam kararının 23 Haziran itibarıyla geçerli olması kararını aldı. Ancak bazı firmaların zamlı fiyatları bugün itibarıyla ürünlerine yansıtmaya başlaması da muhtemel. İçme sularına son olarak geçtiğimiz mart ayında yüzde 20 oranında zam yapılmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.