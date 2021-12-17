Sterlin 21’e dayandı

TC Merkez Bankası, faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası Dolar 15.65’e, Euro 17.72’ye, Sterlin de 20.75’e çıktı





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.

Faiz kararı sonrasında döviz kurlarında yeni zirveler görüldü. KKTC serbest piyasasında Dolar 15.65’e, Euro 17.72’ye, Sterlin de 20.75’e çıktı.

TC Merkez Bankası dün Türk Lirası’nda yarattığı hasara rağmen, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti.

Merkez Bankası böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30’u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL’nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

Böylece son dört toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

Karara ilişkin açıklamada “Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir” denildi.

Kararda ayrıca “Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” denilerek 2022’nin ilk çeyreğinde beklemeye geçileceği mesajı verildi.

