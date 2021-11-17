Sterlin 14 TL’ye koşuyor

Sterlin 14 TL’ye, Euro 12 TL’ye yaklaştı. Dolar da 10.20’yi buldu



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni faiz kararını açıklamasına bir gün kala Türk Lirası adeta komaya girdi. Sterlin 14 TL’ye, Euro 12 TL’ye koşuyor. Dolar 10.20’yi buldu.

Dolar dün 10.31, Euro 11.74, Sterlin de 13.80’e yükseldi.

Türkiye’de kamu ve özel sektörün kasım ve aralık ayındaki yoğun dış borç geri ödeme takvimi ve enerji ithalatı için yapılan yüksek fiyatlı ödemeler dolar kurunda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında toplamda 13 milyar dolarlık dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenecek. Kasımda ödenecek dış borç rakamı, önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.

Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL kuru, enflasyonun hem Türkiye’de hem de dünyada yükselişte olmasına rağmen TCMB’nin faiz indirim döngüsüne girmesiyle yükselişe geçmişti.

Yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi bekleniyor ve yurt içinde %20’ye yakın olan enflasyona rağmen merkezin faizi düşürmesi TL’nin savunmasız kalmasına neden oluyor. 10.0 eşiğinin aşılmasına rağmen merkezin cari denge hedefli kuru rekabetçi görmesi nedeniyle herhangi bir müdahale de beklenmiyor.

Doların güçlendiği bu dönemde TL’nin de değer kaybetmesi nedeniyle kurdaki yükseliş de durmuyor. Kasım ayında %5 yükselen kurun sene başı getirisi de %35’i aştı.



