"Sosyal konut yapımı projesi ülke genelindeki tüm sosyal konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Sosyal konut projesi, sürdürülebilir bir şekilde ülke genelindeki tüm ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir çalışma”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, koalisyon hükümeti ile KTİBM arasında bugün imzalanan sosyal konut yapımı projesinin, sürdürülebilir bir şekilde ülke genelindeki tüm sosyal konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğunu söyledi.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile KTİBM Başkanı Cafer Gürcafer, ortak basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında Başbakan Ünal Üstel’in ardından söz alan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, hükümet ile KTİBM arasında bugün imzalanan sosyal konut yapımı protokolüne ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

Cafer Gürcafer, Başbakan Üstel başkanlığında hükümet yetkilileri ve özellikle İçişleri Bakanlığı ile insanların sosyal konut ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, “Bu çalışmanın sadece bir bölgeye yönelik olmadığını, sürdürülebilir bir şekilde ülkenin tüm ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir proje çalışması olduğunu” söyledi.

Sosyal konut projesinin sürdürülebilir olması ve bunun devamında da ihtiyaç duyulacak barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için “köklü ve kapsamlı” bir yapı oluşturduklarını aktaran Gürcafer, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile “Faiz Farkı Fonu” oluşturduklarını kaydetti.

İnşaat sektöründeki hareketlilikten ve devinimden düzenli olarak Faizi Farkı Fonu’na bir kaynak akmakta olduğunu belirten Gürcafer, “Faiz Farkı Fonu ile, sosyal konut sahibi olacak insanların Türk Lirası ve özel faiz ile borçlanacakları kredi miktarının bir kısmının, 4-5 yıl gibi süre boyunca bu fon tarafından karşılanmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Gürcafer, kırsalda kalkınmayı sağlamak ve yerleşimi teşvik etmek için sosyal konut yapımını gettolaşma şeklinde, şehirlere yakın belli bir bölgede değil, ülkenin her tarafında, kırsalda, köylerde yapmayı hedeflediklerini, köy dokusuna uygun konutlar yapılması konusunda çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Gürcafer, sosyal konut projesi kapsamında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası ile görüştüklerini, bugünkü protokolün devamında Müteahhitler Birliği’nin Mimarlar Odası ile bir protokol imzalayarak hem kentlerde hem kırsalda sosyal konutların modelinin tasarlanması için bir yarışma açacaklarını kaydetti. Gürcafer, bu yarışmanın neticelenmesinin ardından da sosyal konut projelerine başlayacaklarını söyledi.

Cafer Gürcafer, sosyal konut projesinin yapısının; Türkiye’deki TOKİ modelinin bir benzer modeli olacağını, hem ülke insanının sosyal konut ihtiyacını karşılayacağını, hem de inşaat sektörüne, yap-sat sektörüne olumsuz etki etmemesinin sağlanacağını söyledi.

