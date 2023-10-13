Sonbahar patates ekimi yapılan araziler için son beyan tarihi 16 Ekim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı "sonbahar patates ekimi" yapılan araziler için son beyan tarihini 16 Ekim olarak açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceği kaydedildi.

Patates beyanı yapılan başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacağı ifade edildi.

