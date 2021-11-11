Sigortacılar Birliği, vatandaşları poliçelerini revize etmesi için uyardı

Sigortacılar Birliği, kısa sürede aşırı artan döviz kurları ve iklim değişiklikleri neticesi oluşan risklere karşı vatandaşlara var olan mevcut sigorta poliçelerini revize etmelerini, poliçesi olmayanlara ise kısa süre içerisinde birikimlerini sigortayla güvence altına almaları önerisi yaptı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, eksik sigortanın önemi vurgulanarak, vatandaşların sigorta poliçelerinde Türk Lirası olarak teminat altına alınan risklerini gözden geçirmesi tavsiye edildi.

Son zamanlarda yükselen döviz kurları karşısında Türk Lirası’nın aşırı değer kaybetmesi nedeniyle TL biriminden sigortalanan tüm değerlerin, araç, ev, eşya, emtia, iş yeri, makine, teçhizat ve bunlar gibi değerlerin yetersiz kalmış olabileceği kaydedildi.

Ülke olarak büyük oranda ithal mal kullanıldığından dolayı özellikle ticari işletmelerin Türk Lirası emtia poliçelerini revize etmesi gerektiği belirtildi.