Sigaraya bir zam daha

Kısa bir süre önce zamlanan tütün ürünlerinin fiyatları yeniden arttı. Sigara 2 TL ile 2.50 TL arasında zamlandı



Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi.

Kısa bir süre önce zamlanan tütün ürünlerinin fiyatları yeniden arttı.

Silk Cut Sarı - Silver - Mavi - Mor - Uzun Mor - Mor Slim 21 TL’den 23 TL’ye ayni şekilde Benson Gold ve Benson Silver’in de fiyatı 23 TL’ye yükseldi.

Parlament grubun ait ürünler de 20 TL’den 22 TL’ye yükselirken, Muratti markası da 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.

Malboro grubunun fiyatları da 20 TL iken, 22 TL oldu

Camel Sarı ve Mavi’nin de fiyatı 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi

Winson marka sigaranın fiyatı da 18'den 20'ye yükseldi

Davıdoff grubundaki paketlere ise 2.5 TL'lik bir artış yapıldı ve 20 TL'den satılan ürün 22,50 TL'ye yükselmiş oldu.



ELEKTRONİK DE ZAMLANDI

Son dönemin popüler ürünü olan elektronik sigara çeşitlerine de zam yapıldı.

Heets elektronik sigara tütününün paketi de19 TL'dan 21 TL'ye yükseldi.

Sigara fiyatları markalarına göre değişkenlik gösterebilirken marketlerdeki fiyatlar şöyle oluştu:



Marka Eski Fiyat Yeni Fiyat

Malboro 20 TL 22 TL

Benson 21 TL 23 TL

Silkat 21 TL 23 TL

Parliament 20 TL 22 TL

Davidoff 20 TL 22,50 TL

Old Holborn (25 Gr.) 21 TL 23 TL

Old Holborn (50 Gr.) 40 TL 42 TL

Amberleaf (50 Gr.) 33 TL 35 TL

