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Sigaraya bir zam daha

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Kısa bir süre önce zamlanan tütün ürünlerinin fiyatları yeniden arttı. Sigara 2 TL ile 2.50 TL arasında zamlandı

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Sigaraya bir zam daha

Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi.
Kısa bir süre önce zamlanan tütün ürünlerinin fiyatları yeniden arttı.
Silk Cut Sarı - Silver - Mavi - Mor - Uzun Mor - Mor Slim 21 TL’den 23 TL’ye ayni şekilde Benson Gold ve Benson Silver’in de fiyatı 23 TL’ye yükseldi.
Parlament grubun ait ürünler de 20 TL’den 22 TL’ye yükselirken, Muratti markası da 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.
Malboro grubunun fiyatları da 20 TL iken, 22 TL oldu
Camel Sarı ve Mavi’nin de fiyatı 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi
Winson marka sigaranın fiyatı da 18'den 20'ye yükseldi
Davıdoff grubundaki paketlere ise 2.5 TL'lik bir artış yapıldı ve  20 TL'den satılan ürün 22,50 TL'ye yükselmiş oldu.

ELEKTRONİK DE ZAMLANDI
Son dönemin popüler ürünü olan elektronik sigara çeşitlerine de zam yapıldı.
Heets elektronik sigara tütününün paketi de19 TL'dan 21 TL'ye yükseldi.
Sigara fiyatları markalarına göre değişkenlik gösterebilirken marketlerdeki fiyatlar şöyle oluştu:
 
Marka                                  Eski Fiyat            Yeni Fiyat
Malboro                                 20 TL                    22 TL
Benson                                  21 TL                    23 TL
Silkat                                     21 TL                    23 TL
Parliament                             20 TL                     22 TL
Davidoff                                 20 TL                     22,50 TL
Old Holborn (25 Gr.)              21 TL                     23 TL
Old Holborn (50 Gr.)              40 TL                     42 TL
Amberleaf (50 Gr.)                 33 TL                     35 TL
 
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