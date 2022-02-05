Sebze meyve ateş pahası

Artan maliyetler ve kış koşulları nedeniyle sebze fiyatları adeta el yakıyor. Mutfakların vazgeçilmezi domates 15 ile 19 TL arasında satılırken, taze fasülye 45,50 TL, kolokas 26 TL’den alıcı buluyor

Ülkemizde ve dünyada artan girdi maliyetleriyle birlikte birçok ürünün fiyatları son zamanlarda ikiye katlanırken, özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşı ürkütmeye devam ediyor.Artan maliyetler yanında kış aylarındaki yağmurlu havalar nedeniyle birçok sebzenin haşatının da az yapılmasından dolayı sebze fiyatlarının oldukça yükseldiği dikkatlerden kaçmıyor.Özellikle kış sebzelerinin geçtiğimiz yıla göre bu yıl fiyatlarının ikiye katlanması başta asgari ücretle çalışan vatandaşlar olmak üzere dar gelirli vatandaşları kara kara düşündürüyor.Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili olarak pazar ve büyük marketlerin sebze-meyve reyonlarında yaptığımız gözlem ve fiyat araştırmasına bakıldığı zaman şu an sebze reyonlarında en yüksek fiyatlı olan sebzeler 54 TL ile mantar, 45.50 TL ile taze fasulye ile acı biber olurken, onları 39 TL ile patlıcan 37 TL ile kabak takip etmekte.Mutfakların vazgeçilmez ürünü domates ise pazar ve marketlerde 15 ile 19 TL arasında satılırken, reyonların en ucuz sebzesi ise 3 TL’lik fiyatıyla marul satılıyor.Kış sebzelerinden olan Kolokas 26 TL, brokoli ise 20 TL civarından satışa sunulurken, mutfakların diğer vazgeçilmezi olan patates ise 10 TL kilosundan satılmakta.Pazar ve marketlerde sebze fiyatlarının yüksek olmasına karşın meyve fiyatlarının daha düşük olması vatandaşların biraz moralini yükseltiyor.Geçtiğimiz kış sezonuna göre sebze fiyatlarındaki yüksek artışın olmamasına rağmen meyve fiyatlarında da bir artış olduğu belirtiliyor.Geçtiğimiz yıla göre en fazla fiyat artışı olan meyveler Muz ve armut oldu. Geçtiğimiz yıl kış aylarında 9-12 TL arasında satılan muz ve armut şu anda 18 ile 20 TL arasında fiyatlarda satılmakta.Öte yandan yerli meyvelerden mandalin 7 TL’ye portakal ise 8 TL’ye satılırken, elma ise geçtiğimiz yıla göre neredeyse fiyat artışı en az olan sebze ve meyveler arasında bulunuyor. Elma şu anda 11 TL kilosunda satılmakta.Taze fasülye: 45.50 TLKabak: 37 TLPatlıcan: 39 TLMantar. 54 TLPatates: 10 TLSoğan: 3 TLKolokas: 26 TLBrokoli: 20 TLSalatalık: 28.50 TLDomates: 15-19 TLSarma: 11 TLSivri biber: 35 TLAcı biber: 46 TLTaze Bakla: 27 TLPancar: 13 TLHavuç: 7 TLMarul: 3 TLEmginar: 5 TL(Tanesi)Mandalin: 7 TLPortakal: 8 TLMuz: 17.50 TLArmut: 18 TLElma: 11 TLAvakado: 15 TL