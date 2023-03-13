Savaşan: İntikam turizmine rağmen 2019 ancak yakalanacak

ITB Berlin Kongresi’ne katılan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, turizmdeki yeni eğilimlerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı

Bungalov, çadır, karavan gibi doğanın içinde konaklama seçeneklerine ve rafting, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü gibi doğa aktivitelerine olan ilginin artmasından doğan “doğaya dönüş”; Gezginlerin kültür şoku yaşayacakları ve egzotik deneyimler edinecekleri bir seyahat yapmak istedikleri, sınırlarını zorlayan ve onları konfor alanının dışına çıkaracak bir seyahat deneyimlemek istedikleri için “farklı kültürler, yeni deneyimler”; Küresel ekonomik belirsizliğin hakim olduğu 2023'te, gezginlerin seyahati önceliklendirmeye devam edecekleri ancak seyahat bütçelerinden maksimum verimi almak için ekstra özen gösterecekleri için “artan fiyat hassasiyeti”.

Dünya Turizm Borsası ITB Berlin Kongresi’ne katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, uluslararası alanda tanınan 400 üst düzey konuşmacının yer aldığı ve 24 bin kişinin izlediği oturumlarda turizmi bütün yönleriyle tartışma fırsatı bulduklarını belirtti.Savaşan, uzmanların, gezginlerin 2023 yılında “intikam turizmi”ne yöneldikçe, harcamaların 2019’daki 1,4 trilyon dolara yaklaşacağını, fakat 2019’daki 1,8 milyar olan uluslararası turist sayısının 1,6 milyar seviyesinde kalacağını ön gördüklerine vurgu yaptı.ITB Berlin Kongresi’nde sektöre yön veren uzmanlarla turizmde sürdürülebilir, başarılı bir geleceğe yönelik dönüşüme nasıl ulaşılabileceği konularında pek çok tartışmanın yapıldığını söyleyen Dr. Ahmet Savaşan, “katıldığımız oturumlarda uzmanlar, 2023’ün bir yandan enflasyonlu ve resesyonlu bir yıl olacağını, faiz artışlarının ve talepte bozulmaların yaşanarak finansal istikrarın önemli bir sınav vereceğini öngörürken, diğer bir yandan ise, pandemi boyunca durma noktasına gelen ve borçları dağ gibi büyüyen turizm sektörünün gezginlerin “intikam turizmi”ne yönelmeye devam etmesiyle toparlanma aşamasına gireceğini ortaya koyuyor” dedi.Uzmanların turizm sektöründe gezginlerin seyahat amaçları ve seyahatten beklentilerinden; ulaşım ve konaklama tercihlerine kadar her şeyin hızla değiştiğini ortaya koyduklarına işaret eden Ahmet Savaşan, “değişen eğilimlere baktığımızda gezginlerin Paris, Roma gibi popüler ve kalabalık destinasyonlardan keşif rotalarına kaydığını, doğayla iç içe tatil, kamp ve bungalov konaklama seçeneklerine yöneldiğini görüyoruz. Dünya’da meydana gelen değişimler göz önüne alındığında Kuzey Kıbrıs’ın gezginlerin beklentilerini karşılama noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğu ortadadır. Turizm ve Çevre Bakanlığı ile paydaşların tecrübe ve güçlerini birleştirmesi halinde bu potansiyel kolaylıkla kullanılabilir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kendi kendine yeten bir ekonomik yapı kurulabilir” diye konuştu.Dr. Ahmet Savaşan, 2023’te yükseleceği öngörülen ve Kuzey Kıbrıs için de önemli fırsatlar sunan turizm sektöründe üç yeni ana eğilimin ön plana çıktığını belirtti:Bu yıl M2 Health Travel organizasyonu ile Turizm Borsası ITB Berlin’in önceki yıllara kıyasla çok daha fazla tıp ve sağlık turizmi temsilcisini ağırladığına dikkat çeken Ahmet Savaşan, özel olarak oluşturulan kongre alanında gerçekleştirilen oturumlarda Almanya, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda tıp ve sağlık turizmi uzmanı ile sağlık turizmini pek çok yönü ile tartıştıklarını anlattı.Sağlık Turizmi’nin tartışıldığı oturumlarda 2022’de, 2021 yılına oranla Dünya’daki taleplerin yüzde 30’dan fazla arttığının ortaya konulduğunu belirten Ahmet Savaşan, 2023 yılında sağlık turizmindeki beklentilerde de değişiklik olacağının ön görüldüğünü söyledi.Yapılan sunumlarda uzmanların medikal turizme olan talebin 2023 yılında da artmaya devam edeceğini, buna karşın sağlığı koruma ve geliştirme noktasında turistlerin geleneksel sağlıklı yaşam gezilerinden sıkılarak daha heyecan verici alternatifler denemek istediklerini ortaya koyduğunu söyledi. Bu yeni trendin sağlık turizmi alternatifleri içerisinde, meyve hasadı ve bir insanın enerjisini ormanla ilişkilendirdiği söylenen orman banyosu olarak da bilinen “Sylvotherapy” olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, “gerek medikal turizmde Kuzey Kıbrıs’ta konsey üyelerinin sunduğu özellikli medikal hizmetler, gerekse de sağlıklı yaşam tatilleri noktasındaki avantajlarımız sağlık turizminde Kuzey Kıbrıs’ın çok daha ileriye gidebileceğini gösteriyor” dedi.