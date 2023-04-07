Savaşan: 2 milyar insan sağlık harcamaları yüzünden yoksullaşıyor!

Sağlığın temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan Ancak, halen: Küresel nüfusun %30’u temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. Neredeyse 2 milyar insan sağlık harcamaları yüzünden yoksullaşmaktadır, özellikle incinebilir grupları etkileyen ciddi eşitsizlikler söz konusudur” dedi

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda iyi düşünülmeden alınan ticari, siyasi ve sosyal kararların iklim ve sağlık krizlerini tetiklediğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu yılki temasının “Herkes için Sağlık” olarak belirlendiğini anımsatan Ahmet Savaşan, seçilen temanın herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflediğini vurguladı.

Küresel nüfusun %30’u temel sağlık hizmetlerine erişememektedir!

Sağlığın temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, “herkes ihtiyaç duyduğu zamanda, ekonomik sorunlar ile karşılaşmadan, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmelidir. Ancak, halen: Küresel nüfusun %30’u temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. Neredeyse 2 milyar insan sağlık harcamaları yüzünden yoksullaşmaktadır, özellikle incinebilir grupları etkileyen ciddi eşitsizlikler söz konusudur” ifadelerini kullandı.

“Evrensel sağlık kapsayıcılığı” kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişim ile mümkün…

“Evrensel sağlık kapsayıcılığı”nın kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişim sunmayı ve finansal korumayı, insanları yoksulluktan kurtararak, ailelerin ve toplumların refahını desteklemeyi hedeflediğine işaret eden Ahmet Savaşan, Herkes İçin Sağlık hedefine ulaşabilmek için bireylerin kendileri ve ailelerinin sağlıklarını koruyabilmeleri amacıyla yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişimlerinin mümkün olması ve ayrıca kaliteli, insan merkezli bakım sağlayan vasıflı sağlık çalışanlarının da sayısının artmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

13 milyondan fazla ölüm önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklanıyor…

İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidinin iklim krizi olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, iklim krizinin aynı zamanda bir sağlık krizi olduğunun da altını çizdi. DSÖ’nün her yıl dünya çapında 13 milyondan fazla ölümün önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklandığını ortaya koyduğunu belirten Ahmet Savaşan, “insanların çok büyük bir kısmı fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sağlıksız havayı soluyor. Küresel ısınma, sivrisineklerin hastalıkları her zamankinden daha fazla ve daha hızlı yaydığını gösteriyor. Aşırı hava olayları, arazi bozulumu ve su kıtlığı insanları yerinden ediyor ve sağlıklarını etkiliyor. Kirlilik ve plastikler en derin okyanuslarımızın dibinde, en yüksek dağlarda dahi artık görünebiliyor ve maalesef besin zincirimize girmeyi başarıyor. Aşırı işlenmiş, sağlıksız yiyecek ve içecek üreten sistemler, bir obezite dalgasını tetikliyor, kanser ve kalp hastalıklarını artırırken, sera gazı emisyonlarının üçte birini oluşturuyor. Yaşanan bu gerçekler ise bize iyi düşünülmeden alınan ticari, siyasi ve sosyal kararların iklim ve sağlık krizlerini tetiklediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler giderilmeli…

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de insanların sağlık hizmetlerine iyi ve zamanında erişimi noktasında sorunlar yaşadığına dikkat çeken Ahmet Savaşan, sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikleri gidermek, zayıf ve savunmasız gruplara yardım etmek ve daha adil bir dünya için çalışma noktasında hükümetlere ve paydaşlara önemli görevler düştüğüne işaret etti.



Konsey 56 ülkeyle birlikte üzerine düşeni yapmaya devam edecek…

Sağlık hizmetlerine Dünya’da da KKTC’de de yatırım yapmanın hayati bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Ahmet Savaşan, “insanlığın hedefi herkesin temel sağlık hizmetlerine zamanında erişim sağlayabileceği, sağlıkta eşitliğinin desteklendiği ve yoksulluk ve açlığın ortadan kalktığı daha adil bir dünya yaratılması için çalışmak olmalı. Bu hedefe varabilmek için gerek ülkelerin kendi içlerinde gerekse de ülkeler arasında işbirliğini arttırmaları zorunlu görünüyor. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council- GHTC) bu hedeflere varılabilmesi için gereken bilincin oluşturulması noktasında da, ülkeler arası işbirliğinin arttırılması ve ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi noktasında da 56 üye ülke temsilcisi ile birlikte hareket ederek bu konudaki sorumluluğunu dün olduğu gibi bu gün de yarın da yerine getirecektir” dedi.



Kendimizden başlayarak toplum sağlığı için çaba göstermeliyiz…

Savaşan mesajının sonunda “sağlığımızın kıymetini bilelim ve toplumun sağlığının ancak bireylerin sağlıklı olmasıyla mümkün olacağını unutmayalım. Bu önemli gün vesilesiyle bütün sağlık çalışanlarımızın ve insanlarımızın Dünya Sağlık Günü’nü kutluyor, bütün insanları kendilerinden başlayarak toplum sağlığı için çaba göstermeye çağırarak, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

