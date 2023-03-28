Restorancılar Akpınar’a tepkili

Res-Bir başkanı Arif Akşamcı “Emeğimiz alın terimizle kazandıklarımızı siyasi rant uğruna pervasızca harcayanların tasarruf sözü inandırıcı değil ”

Restorancılar Birliği (Res-Bir), Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar’ı televizyon programındaki ifadelerinden dolayı eleştirdi.

Res-Bir başkanı Arif Akşamcı Serhat Akpınar’ın televizyon programında kullandığı “insanlar meyhanelere harcadıkları paraları çocukların geleceklerine harcamalı” ifadeleri üzerine yayımladığı açıklamada, “Restorancılar olarak büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Dişimizle tırnağımızla biriktirdiklerimizin üzerine yatarak, halkın esnafın emeğini alınterini siyasi rant uğruna pervasızca harcamaya devam edenlerin tasarruftan söz etmelerini inandırıcı bulmuyoruz dedi.

Tasarrufa kamu kaynaklarından başlanması gerektiğini vurgulayan Arif Akşamcı, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’na açıklamayı düzeltme çağrısı yaptı. Lha

