QUA Granite, Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde tam not aldı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) XIII. Kurumsal Yönetim Ödülleri 4 Nisan 2023 tarihinde TÜSİAD konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, kurumsal yönetim endeksinde son bir yılda notunu en çok artıran şirket oldu

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) gelenekselleşen Kurumsal Yönetim Ödülleri töreninin on üçüncüsü 4 Nisan’da TÜSİAD konferans salonunda düzenlendi. Şirketlerin 2022 yılında elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notlarının baz alındığı listeye göre QUA Granite, “Kurumsal Yönetim Endeksinde Son Bir Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket” ödülüne layık görüldü.

QUA Granite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Şeffaflığı arttıran kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi bütün sektörler için büyük önem taşıyor. Günümüzde geleneksel büyüme modellerinden ziyade dijitalleşme, teknoloji, sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramları öne çıkıyor. QUA Granite olarak gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlayabilmek için çağımızın gerekliliklerine uyumlu bir şekilde farkındalık yaratarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şirketlerin 2022 yılında elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak yayınlanan BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde bu yıl, ‘Notunu En Çok Artıran Kuruluş’ olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma göstermiş olduğu özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum.”

