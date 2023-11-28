‘’Qua Concept’’ doğanın izinde!

Sürdürülebilir yaklaşımı ile doğanın izini süren QUA Granite yalnızca teknik granit sektöründe değil aynı zamanda vitrifiye, seramik sağlık gereçleri ve banyo ürünleri ile de müşterilerine hizmet verip, banyo grubu ürünlerini ‘’QUA Concept’’ markası ile satışa sunuyor



Hammadde ve limanlara yakın konumlandırdığı üretim tesisleri ile ihracat ve hammadde tedariğinde hız ve maliyet avantajlarını, teknolojiye yaptığı yatırımlar ile taçlandıran Avrupa'nın en büyük 2 cm granite üreticisi QUA Granite, ürün portföyünü de kısa sürede çeşitlendirdi. Sırlı granit üretimi ile Full lappato, Lappato, Mat, Metalik, Granüllü mat gibi çeşitli yüzeylerde de üretim gerçekleştiren QUA; geniş ürün yelpazesi ve üretim esnekliği ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

6 ayrı gövde rengi, 0,70 cm, 0,88 cm, 2 cm ve 3 cm presten basılma üretim yapabilen Türkiye'deki tek üretim tesisine sahip olarak, ürün çeşitliliğiyle sektörde fark yaratan QUA, liderliğini teknolojik yeniliklerle pekiştirirken, özgün renk ve kalınlık seçenekleriyle tasarımın sınırlarını zorlamaya devam ettiği gibi, sürdürülebilir yaklaşımı ile de doğanın izini sürüyor.

Sürdürülebilir yaklaşımı ile de doğanın izini süren QUA Granite, yalnızca teknik granit sektöründe değil; vitrifiye, seramik sağlık gereçleri ve banyo ürünleri ile de müşterilerine hizmet verip, banyo grubu ürünlerini ‘’QUA Concept’’ markası ile satışa sunuyor.

450 kg’lık taşıma kapasitesine sahip seramik sağlık gereçleri; slim, soft, metal menteşe kapak seçeneklerini sunmasının yanı sıra kanalsız yapısı ve kolay temizlenebilme özelliğiyle kullanıcılara kolaylık sunuyor.

Renkli bataryalara sahip armatürlerini üretirken de QUA’nın önceliği su tasarrufunu sağlamak. Paslanmaz pirinç armatürlerinin yanı sıra sadece QUA Granite’in ürettiği fırçalı nikel kaplamalı PVD ürünleri de mevcut.

QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan:

“Proses ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen ve doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek uygulamalara imza atan bir kurum olarak üretim tesislerimizin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini tamamladık. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışının dünyanın geleceği için elzem olduğunun bilincinde olarak bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor ve su kullanımımızı proses boyunca efektif bir şekilde yönetiyoruz. Bu bağlamda fabrika içerisinde kurduğumuz arıtma tesislerimiz ile üretimde kullanılan suyun tamamını arıtarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. QUA Granite’in vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ülkemizin dört bir yanında kaliteyi ve estetiği bir araya getiren ürünlerimizi daha fazla kişiye sunmak için çabalıyoruz. Hızla gelişen ve büyüyen QUA Granite Ailesi olarak; yerel düşünüp, global hareket ediyor, doğallığın ve dayanıklılığın mükemmel uyumunu şimdi QUA Concept ürünlerimiz ile de yakalıyoruz...”

Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde Temmuz 2016’da ilk adımlarını atan, bugün ise 798.724 m²’lik açık alan ve 170.292 m² kapalı alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapan QUA Granite, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubuna sahip.Hammadde ve limanlara yakın konumlandırdığı üretim tesisleri ile ihracat ve hammadde tedariğinde hız ve maliyet avantajlarını, teknolojiye yaptığı yatırımlar ile taçlandıran Avrupa'nın en büyük 2 cm granite üreticisi QUA Granite, ürün portföyünü de kısa sürede çeşitlendirdi. Sırlı granit üretimi ile Full lappato, Lappato, Mat, Metalik, Granüllü mat gibi çeşitli yüzeylerde de üretim gerçekleştiren QUA; geniş ürün yelpazesi ve üretim esnekliği ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.6 ayrı gövde rengi, 0,70 cm, 0,88 cm, 2 cm ve 3 cm presten basılma üretim yapabilen Türkiye'deki tek üretim tesisine sahip olarak, ürün çeşitliliğiyle sektörde fark yaratan QUA, liderliğini teknolojik yeniliklerle pekiştirirken, özgün renk ve kalınlık seçenekleriyle tasarımın sınırlarını zorlamaya devam ettiği gibi, sürdürülebilir yaklaşımı ile de doğanın izini sürüyor.450 kg’lık taşıma kapasitesine sahip seramik sağlık gereçleri; slim, soft, metal menteşe kapak seçeneklerini sunmasının yanı sıra kanalsız yapısı ve kolay temizlenebilme özelliğiyle kullanıcılara kolaylık sunuyor.Renkli bataryalara sahip armatürlerini üretirken de QUA’nın önceliği su tasarrufunu sağlamak. Paslanmaz pirinç armatürlerinin yanı sıra sadece QUA Granite’in ürettiği fırçalı nikel kaplamalı PVD ürünleri de mevcut.“Proses ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen ve doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek uygulamalara imza atan bir kurum olarak üretim tesislerimizin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini tamamladık. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışının dünyanın geleceği için elzem olduğunun bilincinde olarak bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor ve su kullanımımızı proses boyunca efektif bir şekilde yönetiyoruz. Bu bağlamda fabrika içerisinde kurduğumuz arıtma tesislerimiz ile üretimde kullanılan suyun tamamını arıtarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. QUA Granite’in vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ülkemizin dört bir yanında kaliteyi ve estetiği bir araya getiren ürünlerimizi daha fazla kişiye sunmak için çabalıyoruz. Hızla gelişen ve büyüyen QUA Granite Ailesi olarak; yerel düşünüp, global hareket ediyor, doğallığın ve dayanıklılığın mükemmel uyumunu şimdi QUA Concept ürünlerimiz ile de yakalıyoruz...”