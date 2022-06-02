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Petrol, Suudilerin arzı artırma planlarıyla geriledi

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İngiliz Financial Times'ın Suudi Arabistan'ın Batılı müttefiklerine daha fazla petrol arzına hazırlandığını bildirdiğini belirten haberinin ardından petrol fiyatları geriledi

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Petrol, Suudilerin arzı artırma planlarıyla geriledi

Petrol piyasasında tüm dikkatler OPEC+ koalisyonunun toplantısına çevrilirken, Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol üretimine hazırlandığı yönündeki haberler fiyatları aşağı çekti.

ABD ham petrolü yaklaşık yüzde 3 düşüşle 113 doların altını gördü. Brent petrolde de kayıp yüzde 2'yi buldu. Brent petrolde ilk işlemler 113 doların üzerinden geçti.

Financial Times gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan Batılı müttefiklerine daha fazla petrol üretimine hazır olduğu mesajını verdi.

Daha önce Wall Street Journal da Rusya'nın OPEC+ üretim anlaşmasından dışlanması ihtimalinin olduğuna işaret eden bir haber yapmıştı.

Wall Street Journal’ın haberine göre bazı OPEC üyeleri, Rusya’nın OPEC+ üretim anlaşmasındaki yükümlülüklerini askıya alma fikrini dile getirdi. Haberde üretim anlaşmasını görüşecek olan OPEC+ ülkelerinden bazıları Rusya’nın yaptırımlar sebebiyle daha az petrol üretebildiğine dikkat çekiliyordu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bir araya gelecek.

Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

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