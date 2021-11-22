Pandemiye Rağmen İthalat Büyüdü

KKTC’nin dış ticaret açığı bu yılın ilk 7 ayında 678 milyon 825 bin dolar oldu. 2021’deki açığın 2020’ye kıyasla 35,3 milyon dolar arttığı hesaplandı

KKTC’nin 7 aylık dış ticaret açığı 678 milyon doları aştı



KKTC’nin dış ticaret açığı 2021’in Ocak-Temmuz döneminde 678 milyon 825 bin dolar oldu. Bugünkü dolar/TL fiyatlarıyla açık 7.6 milyar TL’ye denk geliyor. Dış açık yılın ilk çeyreği sonunda 219 milyon dolar, ikinci çeyreği sonunda da 509 milyon 540 bin dolar düzeyindeydi.

2020’nin 7 aylık döneminde dış ticaret açığı 643 milyon 471 bin dolar düzeyinde kayıtlara geçerken, 2021’deki açığın 2020’ye kıyasla %5.49 oranında (yaklaşık 35,3 milyon dolar) arttığı hesaplandı.

Standartkıbrıs’ın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde KKTC’nin ihracatı 85 milyon dolar sınırını aşarak, 88 milyon 319 bin dolar düzeyine çıktı. Bu yılın ilk çeyreği sonunda ihracat 46 milyon 142 bin dolar, ikinci çeyrek sonunda da 82 milyon 463 bin dolar olmuştu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta açıklanan bu gerçekleşme rakamı 2020’nin aynı dönemine kıyasla %24.21 oranında artışa işaret ediyor. 2020’nin 7’nci ayı sonunda ülkenin ihracatı 71 milyon 576 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

KKTC’nin ithalatında ise geçtiğimiz yıl yaşanan keskin düşüşün yerini alan artış sürüyor. Ticaret Dairesi’nin verileri, Ocak-Temmuz 2021 dönemindeki ithalat rakamının 2020’ye kıyasla %7.36 oranında arttığını gösteriyor.

2020’in 7’nci ayında 767 milyon 144 bin dolar olan ithalat tutarı 2021’de, 52 milyon 567 bin dolar artışla 767 milyon 144 bin dolara yükseldi. İthalat 2021’in ilk çeyreği sonunda 264 milyon 859 bin dolar, ikinci çeyreği sonunda da 592 milyon dolar düzeyindeydi.

Ticaret Dairesi’nin açıklanan bu verileri, ülkenin ticaret hacminde geçen yıl ciddi oranda artan daralmanın yerini artışa bıraktığını da gösteriyor.

Dairenin verilerine göre 2020’nin Ocak-Temmuz periyodunda 785 milyon 682 bin dolar olan dış ticaret hacmi, %8.88 oranında (69,7 milyon dolar) artışla 855 milyon 463 bin dolar düzeyine çıktı.

Ülkedeki ekonomi çevreleri 2020 ve 2021’in ilk çeyreğinde ticaret hacminde ve ticaret açığında görülen keskin düşüşün sadece COVID-19 pandemisi dolayısıyla sıkıntılar yaşayan ve küçülen ekonomiden kaynaklanmadığına dikkat çekerek, 2017 yılından beri dış ticarette sıkıntılı bir süreç yaşandığına işaret ediyor.

Ekonomistler, rakamlardaki küçük çaplı artışların ekonominin gelişmesinden çok, nüfusun artışından kaynaklandığı konusunda da hemfikir.

Öte yandan, 2021 yılının ilk 7 ayında %11.51 oranında hesaplanan ihracatın ithalatı karşılama oranında ilk çeyreğe ve ikinci çeyreğe göre düşüş olduğu dikkati çekti. Karşılama oranı Ocak-Mart döneminde %17.4 oranında, Ocak-Haziran dönemindeki karşılama oranı da%13.9 düzeyinde hesaplanmıştı.

2006-2010 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda ortalama olarak %5 seviyesinde gerçekleşirken, 2011-2014 döneminde %7.3 seviyesine ulaşmıştı. 2015-2017 döneminde bu oran %7.1 civarında, 2018 yılında ise yine düşerek %5.5 olarak gerçekleşmişti.

2019 yılında artarak %6 oranında ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de %8.2 seviyesine kadar çıkarken, 7 aylık dönemde %9.5 seviyesinde saptanmıştı. 2021’in ilk yarısındaki yüksek karşılama oranlarının narenciye ihracat sezonunun kapanması nedeniyle, yılın ikinci yarısında %10 seviyesinin altına inmesi bekleniyor.

