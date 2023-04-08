Pahalılıkta dünya beşincisiyiz

KKTC, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 5'inci oldu

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu mart ayında yüzde 66.97 oldu. Şubat ayında yüzde 88.35 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise martta yüzde 77.99'a geriledi. Bu veriyle, yıllık gıda enflasyonu son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu gıda enflasyonu Mart 2022'de yüzde 91.86 olarak gerçekleşmişti. 2022 Şubat ayında ise yıllık bazda yüzde 77.52 olarak hesaplanmıştı.

Şubat itibarıyla dünyada gıda fiyatlarında ise üst üste 12 ay gerileme görüldü.

Geçtiğimiz ay dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 4'üncülükten 5'inciliğe gerileyen KKTC'nin sıralamadaki yeri martta da değişmedi.

KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 4 ülke ise Lübnan (yüzde 261, Şubat 2023 verisi) Venezuela (yüzde 158, Ekim 2022 verisi), Zimbabwe (yüzde 128, Mart 2023 verisi) ve Arjantin (103 - Şubat 2023 verisi) oldu.

Türkiye'de gıda enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3.84 artarken, yıllık bazda yüzde 67.89 hesaplandı.

KKTC'yi takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla İran (yüzde 71.5), Türkiye (yüzde 67.89), Mısır (yüzde 61.8), Ruanda (yüzde 59.7), Gana (yüzde 59.1), Surinam (yüzde 58.3), Laos (yüzde 51), Sierre Leone (yüzde 50.21), Haiti (yüzde 48.6) ve Pakistan (yüzde 47.15) oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 1,32 / yıllık yüzde 77,81



Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0,42 / yıllık yüzde 56,59



Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 9,94 / yıllık yüzde 71,98



Hellim - aylık yüzde 10,40 / yıllık yüzde 106,87



Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 7,89 / yıllık yüzde 62,86



Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 1,57 / yıllık yüzde 149,33



Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 4,30 / yıllık yüzde 56,92



Kuzu Eti Pirzola - yüzde 6,08 / yıllık yüzde 116,86

