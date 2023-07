Orta düzeyde başarı oranı yüzde 30 , Alt düzeyde yüzde 24,4

1752 kişinin katıldığı Orta Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 30 olurken 1606 kişinin katıldığı Alt Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 24,4 oldu. Orta Düzey Yeterlik Sınavında en yüksek not 96, Alt Düzey Yeterlik sınavında ise en yüksek not 92 olarak açıklandı

2023 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün ilgili maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, dün Orta ve Alt Düzey olmak üzere toplamda iki düzeyde yapılıp tamamlandı.

KHK’den verilen bilgiye göre, ellişer sorudan oluşan sınavların her biri 75 dakika sürdü.

Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleştirilen ve 3 bin 358 kişinin katıldığı sınavlara katılım oranı yüzde 89,1 olarak gerçekleşti.

1752 kişinin katıldığı Orta Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 30 olurken 1606 kişinin katıldığı Alt Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 24,4 oldu. Orta Düzey Yeterlik Sınavında en yüksek not 96, Alt Düzey Yeterlik sınavında ise en yüksek not 92 olarak açıklandı.

Yapılan tüm sınavların ardından sınav sonuçları KHK’nin resmî web sayfasından (khk.gov.ct.tr) duyuruldu.

Yapılan sınavlar sonrası resmî web sayfası (khk.gov.ct.tr) açıklanan sonuçların geçici sonuçlar olduğu, sonuçların, 3 iş günü itiraz süresi sonrasında yapılan tüm itirazların ardından değerlendirilip kesinleştirileceği belirtildi.

Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri, sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, KHK Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak.