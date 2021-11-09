“Öncelik 2022 mali yılı bütçesi”

UBP- DP azınlık hükümetinin programı Meclis’te okundu. Başbakan Sucuoğlu, hükümetin önceliğinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp, yasallaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek olduğunu vurguladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti Hükümet Programı, Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “hükümetin öncelikli hedefinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp yasalaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek” olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu hükümet programının okunması gündemiyle saat 11.00’de toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul toplantısında Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programını okudu.

Hükümet programının Meclis’te okunmasından iki tam günden sonra program üzerinde görüşmeler başlayacak. Görüşmeler bittikten bir tam gün sonra da yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek.

Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

Başbakan Sucuoğlu, hükümetin önceliğinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp, yasallaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek olduğunu vurguladı.

Kamu maliyesinin ana hedefinin; mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanması olduğunu da söyleyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanmasına yönelik çalışmalar ödün vermeden sürdürülecektir. Kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltmak için yapılmış olan ödeme planlamasına devam edilecektir. Gelir artırıcı, gider azaltıcı düzenleme içeren Yasa Tasarılarının hazırlıklarına öncelik verilecektir. Elektronik fatura uygulaması başlatılmış olup kayıt dışılığın kayıt altına alınmasında önemli katkı sağlanacaktır. Kamu alacaklarının elektronik takibinin hayata geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi, elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Vergi alanındaki otomasyon çalışmalarına hız verilecektir. (e-vergi, e-gümrük) Gümrük İdaresi'nin otomasyon projesi Ercan ve Girne limanlarında uygulamaya alınmış olup yıl sonuna kadar tüm gümrük kapılarında otomasyona geçilmesi sağlanacaktır.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Biriminin daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan devlete ait taşınmaz malların elektronik ortamda takip edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların yapılması amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmalara devam edilecektir.”

Başbakan Sucuoğlu, “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi” ile ilgili çalışmalara da devam edileceğini ifade ederek, “Yeni hayvansal atık alanının telleme ve havuz yapımı ihalesi sonuçlandırılacaktır” diye konuştu.



