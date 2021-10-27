Okkalı zamlar gece yarısından itibaren yürürlükte

Akaryakıt ve tüp gaza uzun zamandır beklenen zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanacak..

Buna göre; daha önce 107 TL’ye satılan 10 kg tüpün fiyatı 140 TL oldu

Yeni yakıt fiyatları ise şu şekilde:

7.84 TL’den satılan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 8.80 TL

7.99 TL’den satılan Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 8.96 TL

7.30 TL’den satılan Euro Diesel 8.44 TL

7.27 TL’den satılan Gazyağı 8.39 TL olarak satılacak.

Bakanlar Kurulu, 7 Mayıs, 28 Mayıs ve 21 Haziran ve 12 Temmuz tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı