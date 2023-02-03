KKTC İstatistik Kurumu, ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni açıkladı. Buna göre,

ocak ayı enflasyonu yüzde 2.62 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 89.23’e yükseldi.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40 ile piyango bileti (TC), yüzde 33.33 ile Devlet Piyangosu bileti ve yüzde 20.31 ile brokolide görüldü.

Ana harcama grupları itibarı ile bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12.19 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 9.76, Sağlık ana grubunda yüzde 6.55, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 5.51, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 2.89, Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.33, Haberleşme ana grubunda yüzde 1.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1.57, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.56, Eğitim ana grubunda yüzde 0.45 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda ise yüzde 3.43 azalma oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 551 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 61 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.