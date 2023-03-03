Novabank artık Cardplus ayrıcalıkları ile daha da güçlü

Bankacılık sektörü için kısa denebilecek bir sürede Kuzey Kıbrıs halkının en çok güvendiği bankalar arasında yerini alan Novabank artık Cardplus ayrıcalıklarını da müşterilerine sunacak. Yapılan protokol ile Novabank Cardplus markasının en yeni üyesi oldu. İmza törenine Cardplus Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner ve Ortak Banka Genel Müdürleri, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay ve Genel Müdür Yardımcısı Devrim Sarı, Novabank Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Günkan, Genel Müdür Bülent Berkay, Genel Müdür Yardımcıları Cem Savoğlu ve Zeynep Pehlivan ile Kartlı İşlemler Birim Müdürü Feriha Sonbaş katıldı.



Yapılan anlaşma ile Cardplus’ın tüm ATM’leri ve 11,000 iş yerinde bulunan POS ağına, mobil ve internet uygulamalarına ve bunların sunduğu tüm kolaylık ve ayrıcalıklara Novabank’ın mevcut kart ve üye işyeri portföyü de dahil olacak. Banka, kuvvetli müşteri ağı ile Cardplus markasına güç katarken teknolojik dönüşümünün hızlanması için önemli bir adım atmış olacak. Bu adımla birlikte hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti daha da artırılacak.



Her geçen gün gelişen ve büyüyen, yerli bir banka olan Novabank ile yine yerli ve güçlü bir kuruluş olan Cardplus’ın birlikteliği ülkemizdeki bankacılık ve ödeme sistemlerinin gelişimine önemli katkı sağlayacak.



