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Nisan enflasyonu % 5,30

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Nisan enflasyonu % 5,30
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İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyonunu yüzde 5.30 olarak açıkladı.
İstatistik Kurumu, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre, her ay yayımladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, geride bıraktığımız Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 5.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15.46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.34 değişim gerçekleştiğini kaydetti.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 13.75 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşirken, diğer gruplarda yaşanan artışlar şöyle:
“Eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 8.03, Ulaştırma ana grubunda yüzde 6.47, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 5.55, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 5.23, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2.87, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.78, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 2.15, Eğitim ana grubunda yüzde 1.67, Sağlık ana grubunda yüzde 0.83, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.55 ve Haberleşme ana grubunda yüzde 0.41 artış gerçekleşti."

Endeksteki 439 ürünün fiyatı arttı, 87 ürünün azaldı

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 439 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş saptandı.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 84.21 magazin ve dergi (Aylık, Kod:3), yüzde 82.35 magazin ve dergi (Aylık, Kod:2) ve yüzde 76.70 ile domates oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 57.24 salatalık, yüzde 39.34 beyaz lahana ve yüzde 33.67 ile bakla olarak sıralandı.
 

Etiketler; #enflasyon #İstatistik Kurumu
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