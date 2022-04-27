Neye niyet neye kısmet

Bankalar artık Maliye’ye borç vermiyor. Maliye Bakanlığı’nın, 150 milyon TL borçlanma talebiyle çıktığı ihaleye, 31 milyon TL teklif verildi, borçlanma ise 26 milyon TL gerçekleşti





KKTC Maliye Bakanlığı’na 150 milyon TL iç borç bulabilmek amacıyla KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan bugünkü Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesinden sadece 26 milyon TL sağlanabildi. İhaleye 31 milyon liralık teklif gelmesi hayal kırıklığı yarattı.

Maliye yaklaşık iki aylık sürede beşinci kez iç borç ihalesine çıkarken, bir kez daha aradığı miktarda borç bulamadı. Bakanlık 25 Şubat, 3 Mart, 30 Mart ve 6 Nisan’daki dört ayrı ihalede %22-%26 arasında faizlerle borçlanmıştı.

Daha önceki dört ihalede sırasıyla 70 milyon TL, 30 milyon TL, 35 milyon TL ve 74 milyon 150 bin TL iç borç alınmıştı. Çok kısa sayılabilecek sürede ardı ardına çıkılan iç borç ihalelerinde 750 milyon TL aranırken, sadece 235 milyon 150 bin TL bulunabilmesi dikkati çekti.

2022 içerisinde vadesi gelen 298 milyon 800 bin TL’lik iç borcun geri ödenmesi sonrasında, söz konusu beş ihaleyle birlikte Devlet İç Borçlanma Senetleriyle oluşan (ödenmeyi bekleyen) iç borç stoku 315 milyon 150 bin TL’ye yükseldi.

Maliye Bakanlığı 2021’de de toplam 670 milyon 846 bin 970 Türk Lirası tutarında iç borçlanmaya gitmiş, söz konusu borçlar %18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alınmıştı.

150 MİLYON YERİNE 26 MİLYON BULUNDU

KKTC Merkez Bankası tarafından bugünkü ihaleyle ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 202205 numaralı (Isın kodu: KKB050822T15) ihale 26 Nisan’da (bugün) sonuçlandırıldı. Nominal değeri 150 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine sadece 31 milyon TL’lik teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 100 gün vadeli 26 milyon TL borç daha sağlandı. Yapılan açıklamada borcun ağırlıklı ortalaması %25.80 oranında olan faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı %25.00, en yüksek faiz oranı da %25.95 düzeyinde gerçekleşti.

3 AYDA 280 MİLYONLUK BORÇ GERİ ÖDEMESİ VAR

Öte yandan, KKTC Merkez Bankası verilerine göre, önümüzdeki üç ayda Maliye’nin daha önce hazine bonosu satışı ihaleleriyle biriken iç borç stokunun 279 milyon 150 TL’lik kısmının vadesi doluyor.

Veriler, 13 Mayıs’ta 30 milyon, 3 Haziran’da 70 milyon, 15 Haziran’da 70 milyon, 8 Temmuz’da 35 milyon ve 14 Temmuz’da da 74 milyon 150 bin TL’lik iç borcun vadesinin sona erdiğini gösteriyor.



