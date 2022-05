NEB yatırımlarını kıymetli madenlerle değerlendirmek isteyenleri platin ile buluşturdu

Near East Bank Özel Bankacılık ve Hazine Grubu yatırım amaçlı ürünlerine platini de ekleyerek müşterilerine farklı bir yatırım aracı sunuyor.

Farklı kıymetli maden seçenekleri ile portföyünü zenginleştirmek ve yatırımlarını platinle yapmak isteyen müşteriler için sunulan Platin Hesap, vadesiz bir hesaptır. 99,95/100 saflıktaki değerli maden platini satın alarak, hem yatırım portföyünüzü genişletebilme imkanına sahip olabiliyor hem de platinin değer kazanmasından faydalanabiliyorsunuz.

Near East Bank Platin Hesap’ta, TL, GBP, EUR ve USD karşılığı olarak platin alım satım işlemi yapılabilmektedir. Vadesiz platin hesabı minimum 10 gram ile hesap açılıp yine minimum 1 gram ile alım-satım işlemi gerçekleştirilebilir.

Yeni değerlere yatırım yapmak isteyen müşteriler için önemli bir alternatif yatırım aracı olan Platin Hesap; Döviz Alım / Satım işlemi yapar gibi, kaybolma, çalınma, düşük ayar riski olmadan kolayca ve güvenli bir şekilde gram bazında platine yatırım yapılabilme imkanı sunarken, platinin piyasada yükselmesi karşısında kar elde edilebilmesi avantajı da sağlıyor.

Near East Bank Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera Platin ürünü hakkında şunları aktardı;

“Near East Bank’ın Özel Bankacılık Birimi olarak, kaliteli hizmet ve geniş ürün yelpazesindeki özel bankacılık ürünlerimizle tüm müşterilerimizin güvenini sağlayarak ciddi ve istikrarlı bir büyüme kaydettik. İyi kalite hizmet anlayışımızla bu sektörde öncü konumumuzu korumak için, finansal ürün çeşitliliğimizi piyasa trendlerini de takip ederek sürekli geliştiriyoruz. Bu bağlamda, Altın ve Gümüş hesabın yanı sıra yeni değerlere yatırım imkanı sunan Platin Hesap’ı da devreye alarak ürün çeşidimize alternatif bir yatırım aracı ekledik.” dedi.

Her türlü Özel Bankacılık işlemleri ve Hazine ürünleri hakkında bilgi almak için kurumsal web sitesi www.neareastbank.com ziyaret edilebilir. LHA