Near East Hayat ve Near East Sigorta’dan indirim kampanyası

Kuzey Kıbrıs’ta sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Near East Hayat ve Near East Sigorta, sigortalılarına verdikleri hizmetleri yaygınlaştırmak, kalitesini artırmak ve cazip kampanyalar ile hizmet modellerini geliştirmek amacı güderek ortaklaşa bir “indirim kampanyası” başlattı.

Kampanyaya göre Near East Hayat’tan sağlık poliçesi satın alan sigortalılara Near East Sigorta’nın Kasko poliçelerinde %10, konut poliçelerinde ise %30 indirim verilecek. Aynı şekilde Near East Sigorta’dan kasko veya konut poliçesi satın alan sigortalılara Near East Hayat’ın sağlık poliçelerinde %5 indirim sağlanacaktır.

25 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek olan kampanyanın detayları ise şöyle; Near East Hayat’tan düzenlenecek tüm bireysel sağlık poliçeleri kampanyaya dahil olacak. Böylece tüm bireysel sağlık sigortası yaptıran sigortalılar, Near East Sigorta’nın düzenleyeceği Kasko poliçelerinde % 10 ve Konut poliçelerinde ise %30 indirim hakkı kazanacaklar. Konut poliçelerine verilecek indirim ise deprem teminatı için geçerli olmayacak. Near East Sigorta şirketi risk değerlendirmesine göre dilediği konutları kapsam dışında tutabilecek olup, Near East Sigorta’dan Kasko veya Konut Poliçesi alan sigortalılara da Near East Hayat’tan sağlık sigortasında %5 oranında bir indirim geçerli olacak.

Ortak İndirim Kampanyasına ilişkin görüşlerini dile getiren Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün; “Kardeş şirketimiz ile başlattığımız bu kampanya ile müşterilerimize karşılıklı bazı indirimler sağladık böylece müşteri memnuniyetine katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk de şunları aktardı; “Near East Sigorta olarak kuruluşumuzun üzerinden henüz dört yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen sigorta sektöründe sözü geçen şirketler arasına girerek, birey ve kurumların konuttan, işyerine, uçaktan, tekneye, otomobilden, hukuki sorumluluğa kadar tüm varlıklarını günlük hayatta karşı karşıya oldukları tüm risklere karşı, verdiğimiz geniş kapsamlı teminatlar ile Near East Sigorta olarak güvence altına aldık. Bu hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutarak yeni geliştirmeler ile faydalı olacak kampanyalar düzenledik. Sağlık Sigortacılığı alanında Kuzey Kıbrıs‘ ın ilk yerli sigorta şirketi Near East Hayat ile ortak bir kampanya düzenleyerek, sigortalıların satın alacakları sigorta poliçelerine göre belirli oranda indirim imkanı sunuyoruz. Kampanyamızın halkımız tarafından ilgi ile karşılanacağına inanıyoruz.”

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için şirket merkezlerini, Near East Bank şubelerini ve acentelerini arayabilirsiniz.