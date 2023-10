Near East Bank'ta hedef yüksek verimliliğin sürdürülmesi

Yılın ilk yarısını değerlendiren Near East Bank yıl sonu hedeflerini paylaştı. Dr. Haskasap sağlanan yüksek verimliliğin sürdürüleceğini açıkladı

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap bankanın mali yarı yıl değerlendirmesini yaparken yıl sonu hedeflerini de ortaya koydu.

Sağlanan yüksek verimliliğin sürdürüleceğini vurgulayan Dr. Haskasap yıl sonu beklentileri için “ Bankamız, her zaman olduğu gibi müşteri memnuniyetini ön planda tutarken aktiflerini, özkaynaklarını ve karlılığını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde artırmayı hedeflemektedir ” şeklinde konuştu.

Dr. Haskasap Near East Bank’ın İlk Yarı Yıl Değerlendirmesi ve Yıl Sonu Hedeflerini konusunda şunları aktardı:

“ 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin olarak siz değerli müşterilerimize ve paydaşlarımıza piyasa gelişmeleri, bankamızın finansal performansı, aldığımız tedbirler ve 2023 yıl sonu hedefleri hakkında bilgilendirme yapmanın önemli ve yararlı olacağı kanaatindeyim.



Mali Performans Analizi:

Bankamız 2023 yılının ilk yarısını, sene başında öngördüğü bütçe planlamalarına uyumlu bir şekilde tamamladı. 30 Haziran 2023 itibarıyla aktiflerimiz 11 milyar TL’ye, özkaynaklarımız ise 520 Milyon TL’ye yükseldi. Bu çerçevede, toplam aktiflerimiz % 42.35, özkaynaklarımız % 36.55 ve karlılığımız ise % 29.76 oranında büyüme kaydetti. Bankamız net karını 139 milyon TL’ye yükselterek 2022 yılının tamamında elde ettiği 107 milyon TL’lik net karı geçti. Aynı dönemde bankacılık sektörünün net kar toplamı ise yaklaşık olarak 2022 yılında elde edilen kadar oldu ve 2.6 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılında kurumlar vergisinde 16. Sırada yer alan bankamız 2023

yılında yüksek düzeyde artırdığımız karlılığa paralel olarak ödeyeceğimiz vergiyle devletimize katkımızı artırarak sıralamada daha önlerde yer almayı hedeflemektedir.



2023 yılının ilk yarısında da plasmanlarımızı çeşitlendirmek adına yerel işletme ve KOBİ’ler ile tüketicilere sağladığımız finansman imkanlarına ek olarak portföyümüze alınan yeni bono ve tahvillerle devletimize ve özel sektöre finansman sağlamaya devam ederek ekonomimize önemli katkı sağladık. Ayrıca, yaşanmakta olan enflasyonist ortamda dahi sağlıklı büyümeden ödün vermeyerek personel alımlarına devam ederek ülkemizdeki istihdama destek olmayı sürdürdük.



Piyasa Koşulları ve Alınan Tedbirler:

Malumunuz olduğu üzere, 2023 yılını TL’nin değer kaybettiği ve yüksek enflasyonun yaşandığı bir ekonomik konjonktürde sürdürmekteyiz. Döviz sepet kuru altı aylık zaman zarfında 19,38’den % 40,42 oranında yükselerek 27,16’ya çıktı. Tüm bu olumsuzlukların etkisiyle yıllık enflasyon Temmuz ayında yine tırmanışa geçti ve Türkiye’de % 47,83’e ulaşırken, KKTC’de ise % 72,81’e yükseldi. TC Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini artırarak % 58’e çıkardı. Yaşanan son gelişmeler ışığında, ülkemizdeki 2023 yılı enflasyonunun % 80 - % 90 bandında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Bu bağlamda, en büyük itici gücümüz olan çalışanlarımızın yüksek enflasyondan korunması amacı ile ara dönem ücret artışları yaptık, ayrıca kayda değer yan haklar da sağladık.

TC Merkez Bankası, Mayıs ayındaki Başkanlık seçimlerinden sonra, para politikasında değişikliğe giderek Türk Lirası mevduat ve fonlama faiz oranlarını artırmaya başladı. Para Politikası Kurulu toplantılarında 22.06.2023 ve 20.07.2023 tarihlerinde iki kez faiz artışı yapıldı ve politika faizi %17.50’ye yükseltildi (politika faizi sonraki 2 toplantıda alınan artış kararları sonucunda, 21 Eylül itibarıyla, %30 düzeyine yükseltildi). Doğal olarak, mevduat ve kredi faizleri de politika faizleri ile enflasyon veri ve beklentilerine paralel şekilde artış göstermeye başladı.

Bankamız, piyasa koşullarında meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmekte ve faiz oranı riski ve kur riskini yönetmek için çeşitli olanaklardan yararlanmakta. İlk olarak, piyasadaki oynaklıkların arttığı bir dönemde yıl sonuna kıyasla bilançomuzdaki likit varlıklarımızı % 72.80 oranında yükselterek 2 Milyar TL seviyesinde muhafaza ettik. Bu çerçevede, aktif yatırımlarımızı çeşitlendirmek ve faiz oranı riskimizi yönetmek adına, bankacılık sektöründeki gelişmelere de paralel olarak, kısa vadeli menkul kıymet yatırımlarımızı % 20.36 oranında artırdık.

İkinci olarak, faiz riskinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kapsamında faiz oranlarımızı piyasadaki güncel gelişmelere göre pro-aktif bir şekilde revize ederek gerek mevduat gerekse kredi faizlerinde optimum oranları müşterilerimize sunmaya devam ettik. Son olarak, döviz kurlarındaki volatiliteyi anlık ve dönemsel bazda izleyerek döviz pozisyonumuzu yasal sınırların hayli altında muhafaza etmeye ve döviz alım-satım işlemlerimizi buna göre gerçekleştirmeye özen gösterdik.

2023 Yıl Sonu Hedeflerimiz:

Bankamız, her zaman olduğu gibi müşteri memnuniyetini ön planda tutarken aktiflerini, özkaynaklarını ve karlılığını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde artırmayı hedeflemekte. Buna ek olarak, teknolojik alt ve üst yapımızı sürekli geliştirmek ve elektronik bankacılık yeteneklerimizi, çalışanlarımızı da bu alanda sürekli eğiterek, en üst düzeyde tutmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Değerli müşterilerimiz ve paydaşlarımızın güveniyle her geçen gün büyümeye, hizmetlerimizi artırmaya ve ülkemizin dört bir yanında dünya standartlarında bankacılık ve finans hizmeti sunma vizyonumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğimiz inancı ile yılın ilk yarısında yaşanan gelişmeleri tüm kamuoyunun bilgilerine sunmaktan memnuniyet duyuyorum.” Lha