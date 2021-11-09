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Near East Bank esnafa ve çiftçiye desteğini devam ettiriyor

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Near East Bank Kredi Garanti Fonu-II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi’ne şahıs işletmeleri de dahil tüm firmalar başvuru yapabilecek. KGF II. Esnaf Kredisi, düşük faiz imkanı ile 12 ay’a kadar erteleme, 48 ay vade imkanı, dosya masrafı ve pul vergisinden muaf şekilde tasarlandı. 120,000 TL’ye kadar da kredilendirme yapılabiliyor

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Near East Bank esnafa ve çiftçiye desteğini devam ettiriyor
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Near East Bank, Şubat 20 21’de Covid-19 salgının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla; küçük esnaf, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan KGF II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisini müşterilerin kullanımına sunmuştu. Kasım ayı itibari ile, Kredi Garanti Fonu kapsamında hazırlanan; düşük faiz oranı ve geri ödemedeki esnekliği ile küçük esnafa, tarım ve hayvancılık ile uğraşan işletmelere yeniden destek olacak.
Near East Bank Kredi Garanti Fonu-II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi’ne şahıs işletmeleri de dahil tüm firmalar başvuru yapabilecek. KGF II. Esnaf Kredisi, düşük faiz imkanı ile 12 ay’a kadar erteleme, 48 ay vade imkanı, dosya masrafı ve pul vergisinden muaf şekilde tasarlandı. 120,000 TL’ye kadar da kredilendirme yapılabiliyor. KGF II. Esnaf Kredisi, Aylık %1,25 faizli düşük maliyetli taksitlerle işletmelere rahat ve kolay bir ödeme planı sunuyor.
Kredi Garanti Fonu Kapsamında
KGF-II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi Kredi Garanti Fonu kapsamında olması avantajı ile işletmeleri olası risklere karşı güvende tutuyor. Kişilere kullandırılabilecek kredi tutarı azami 120.000 TL olarak belirlendi, kullandırılacak kredilerde ise kullandırım amacı ve hesaben kullandırım zorunluluğu aranmıyor; Ancak 100.000 TL’yi aşan tutarlarda kullandırılacak ek kısım işyeri kira desteği kapsamında olduğundan Gelir ve Vergi Dairesinden onaylı kira kontratı gerekmekte. Kullandırılacak kredilerde KGF kredi portföyünden kullanılmış diğer kredi limitleri bu portföy limitlerinden düşülecektir.
Near East Bank Ticari Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Kutay Canateş, “ Ekonomimizin önemli yapı taşları olan esnafımızın, tarım ve hayvancılık ile uğraşan sektörlerimizin, yanından olmak amacı ile Kredi Garanti Fonu destekli kredimizi bir kez daha sunarak, çiftçilerimize destek veriyoruz. Üretimi ve istihdamı sağlayan işletmelerin faaliyetlerini her zaman destekleyen Bankamız, piyasa faiz oranlarının altında, kolay ödeme seçeneği ile Kredi Garanti Fonu- II. Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisini Kredi Garanti Fonu kapsamında yeniden kullanıma sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları düşünerek, işletmelerin özellikle ödeme sisteminde yaşayabileceği olumsuz etkileri azaltmak ve faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için sektöre özel kredi ürünlerimizle yanlarında olacağız.” dedi.
Near East Bank’ın sunduğu KGF- II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi hakkında bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularını yapalabilecekler. Lha
 
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