Near East Bank 13. Maaş Kredisi başvuruları başladı!

Near East Bank, Bankaya maaş yönlendirmesi yapan kamu çalısanı ve emeklileri ile sosyal sigorta emeklilerine hitaben hazırladığı 13. Maaş kredisini Eylül ayı ile birlikte müşterilerinin kullanımına sundu.Her yıl yoğun ilgi ile başvuruların alındığı 13. Maaş Kredisi, faizsiz, taksitsiz, kefilsiz, kolay ve avantajlı bir şekilde ihtiyaçların Near East Bank güvencesinde karşılayabilmesine imkan sağlıyor.Near East Bank, kamu çalışanları ve emeklisi olan müşterilerinin özellikle kolay erişebileceği ve önemli bir avantaj elde edebilecekleri 13. Maaş Kredisi ile Aralık ayını beklemelerine gerek kalmadan 13.maaşlarını kullanarak ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik hazırlandı.“ Her yıl Eylül ayında başlatığımız kampanyamız 13. Maaş Kredisi, kamu maaşı müşterilerimizin benimsediği ve yoğun ilgi gösterdikleri bir ürünümüz. Bu nedenle her sene düzenli olarak Eylül ayında kredimizi müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Ekonomik olarak koşullar her geçen dönem zorlaşmakta, buna karşı 13. Maaş Kredisi adı ile sunduğumuz bu ürünle müşterimiz olan kamu maaşı alanların önemli bir avantaj elde etmesini sağlamak istiyoruz. Kredimizin kefilsiz, faizsiz ve taksit olmadan kullanabiliyor olması ürüne kolaylıkla erişilmesini sağlıyor. Ülkemiz kalkınmasının her zaman yanında olan bir banka olarak müşterilerimizin yaşadığı olumsuz durumlarda yanlarında olabileceğimiz ürünlerle onlara destek vermeye her daim devam edeceğiz. ” dedi.13. Maaş Kredisi için başvurunuzu tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 nolu Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı Whatsapp hattından, İnternet Bankacılığından, Near East Mobil, Near East Facebook sayfasından veya [email protected] mail adresinden iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz.