Miracle Cash & More’dan dev iş birliği anlaşması

Miracle Cash & More başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Bitdenex ile dev bir iş birliği ile birlikte kripto dünyasında alanında Avrupa’da yapılmış en büyük iş birliği sözleşmesine imza attı.



Kripto dünyasının lider kuruluşu Miracle Cash & More, kripto dünyasını Dubai’de buluşturan The Crypto Expo Dubai Fuarı’nda aldığı “En Yenilikçi Blokchain Zinciri Ödülü”nün ardından başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Miracle Cash & More, Hollanda’nın full lisanslı şirket Bitdenex Direktörü Dennis Soemai ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Miracle Cash & More, dünya kripto dünyasında da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Finans dünyasının yakından takip ettiği anlaşma aynı zamanda kendi alanında Avrupa’da yapılmış en büyük iş birliği sözleşmesi olarak dikkat çekiyor.

Finans dünyasının alkışla karşıladığı anlaşmayla birlikte, Miracle terminalleri, sanal pos, ATM, Miracle çatısı altında oluşturulan Miracle Pay markası altındaki ürünlerin Hollanda’nın tamamına yayılımı sağlanacak.