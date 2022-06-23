Merkez Bankası’ndan faiz artırımı

KKTC Merkez Bankası, TL mevduatlarında faiz oranını yüzde 12,75’ten yüzde 13,75’e, Dolar’da 0,50’den yüzde 1,00’e, Euro’da 0,25’den yüzde 0,50’ye ve Sterlin’de yüzde 0,30’dan yüzde 0,60’a çıkardı





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri faiz oranlarını yeniden belirleyerek açıkladı.

Buna göre vadelerinden bağımsız olarak Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 12,75’den yüzde 13,75’e, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 1,00’e yükseltildi. Öte yandan Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,50’ye ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,30’dan yüzde 0,60’a çıkarıldı.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,00 olarak sabit bırakılırken yabancı parada ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,50’ye, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,25’e ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,30’a yükseltildi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen, ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 19,00’dan yüzde 20,00’ye, sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 16,25’den yüzde 17,25’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,25’den yüzde 16,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 16,00’dan yüzde 16,50’ye yükseltilmiştir.

Söz konusu yeni oranların, bugünden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.



