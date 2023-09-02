banner913
banner932
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
21 0
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
24 0
 
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
17 0
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
14 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
17 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
21 0
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
40 0
banner964

Merkez Bankası’ndan 1 milyar TL’lik kar

banner476

KKTC Merkez Bankası, 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kar etti

banner825
Merkez Bankası’ndan 1 milyar TL’lik kar
banner971
KKTC Merkez Bankası, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı.
KKTC Merkez Bankası’nın yönetim anlayışının en temel unsurlarından biri olan şeffaflık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan rapor, Banka’nın web sitesi (http://www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.
KKTC Merkez Bankası'nın  2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kâr ettiği açıklanan raporda, aktif toplamının  ise 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artarak, 53.022,3 milyon TL’ye yükseldiği ifade edildi.
2022 yılı içinde, 5 adet değişiklik tebliğinin düzenlenip yürürlüğe konulduğu belirtilen raporda KKTC Merkez Bankası denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda kuruluşların  uyarıldığı, 3 banka ve 1 UBB’ye idari para cezası uygulandığı da kaydedildi.
KKTC Merkez Bankası’nda 2022 sonu itibarıyla 118 personel görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“KKTC Merkez Bankası 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kâr etmiştir. KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artmış ve yıl sonu itibarıyla 53.022,3 milyon TL’ye yükselmiştir. 2022 yılında, öz kaynaklar toplamı 2.348,1 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 7.989,8 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 24.059,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılında 506,5 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2022 yılında 1.184,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir”.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.