Merkez Bankası’ndan 1 milyar TL’lik kar

KKTC Merkez Bankası, 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kar etti

KKTC Merkez Bankası, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı.

KKTC Merkez Bankası’nın yönetim anlayışının en temel unsurlarından biri olan şeffaflık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan rapor, Banka’nın web sitesi (http://www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

KKTC Merkez Bankası'nın 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kâr ettiği açıklanan raporda, aktif toplamının ise 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artarak, 53.022,3 milyon TL’ye yükseldiği ifade edildi.

2022 yılı içinde, 5 adet değişiklik tebliğinin düzenlenip yürürlüğe konulduğu belirtilen raporda KKTC Merkez Bankası denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda kuruluşların uyarıldığı, 3 banka ve 1 UBB’ye idari para cezası uygulandığı da kaydedildi.

KKTC Merkez Bankası’nda 2022 sonu itibarıyla 118 personel görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“KKTC Merkez Bankası 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kâr etmiştir. KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artmış ve yıl sonu itibarıyla 53.022,3 milyon TL’ye yükselmiştir. 2022 yılında, öz kaynaklar toplamı 2.348,1 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 7.989,8 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 24.059,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılında 506,5 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2022 yılında 1.184,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir”.

