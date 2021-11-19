Merkez Bankası faiz indirdi, döviz çıldırdı

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi. Kararın hemen öncesinde 10,57 olan dolar/TL, karar sonrasında 11,31'i gördü.
TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 16’dan yüzde 15’e indirdi. Piyasada beklentiler de bankanın 100 baz puan faiz indireceği yönündeydi.
Karar 5 dakika gecikmeli olarak açıklandı.
Karar öncesinde 10,57 olan dolar/TL önce 10,97’ye, daha sonra 11,31’e kadar yükseldi. Euro/TL’de 12,82 seviyesi görüldü.
Banka, enflasyonda yüzde 20’ye yaklaşılmasına rağmen eylül ve ekimde toplamda 300 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı.
Kararda yer alan “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadeleriyle aralıkta faiz indirimine devam mesajı verdi.
KURLAR ÇILDIRDI
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek %16’dan %15’e düşürmesi sonrasında kurlar çıldırdı!
Sterlin 15.04’e, Euro 12.46’ya, Dolar da 10.97’ye çıktı.
Dövizde yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatları da rekor kırdı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.
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