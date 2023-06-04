Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Bakan Şimşek ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Kendileri için en önemlisinin milletle yan yana verilen mücadeleye en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmek olduğunu söyleyen Nebati, "Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur" dedi.

Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalar başlayacak

Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını dile getiren Mehmet Şimşek, kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmasında önemli olacığına dikkat çekti.

"Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" diyen Şimşek, "Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal reformlar hayatidir.

Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Temel ilke uluslarası normalara uygunluk

Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeler olacağını belirten Şimşek, "Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz" dedi.