Martico Denizcilik ve Cypfruvex arasında iş birliği sağlandı

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Momin Almanya'nın Köln şehrindeki Anuga Gıda Fuarı’na katıldı.

Fuar boyunca birçok temaslarda bulunduklarını dile getiren Redif, dünyanın bir çok ülkesine uluslarrası taşımacılık faaliyetleri yapan Martico Denizcilik ve Cypfruvex arasında iş birliği sağlandığını belirtti.

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif, Martico Denizcilik’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan ilgisi ile önümüzdeki yıl gerek konsantre gerek yaş meyve satışlarında konteyner ihtiyacını karşılayabilecekleri müjdesini verdi.

Önümüzdeki hasat döneminde ülkemizde üretilen ürünlerin muhtemel satış pazarlarına ulaştırılmasında Cypfruvex’e tam destek vereceklerini belirten Redif, ihtiyaç durumunda konteyner gemisini ülkemiz için kullandırabileceklerini ortaya koymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Redif yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

‘’Bizler sadece üreticiden ürünün satın alınması, hasat edilmesi ve doğru işlenmesi, Avrupa standartlarında paketleme ve üretim yapabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ya da pazarlanması için değil aynı zamanda üreticiden tüketiciye ulaştırılması yönünde yaşanan sıkıntılar ile de uğraşıyoruz. Amacımız, makul maliyetler, güvenilir lojistik ve rekabet edilebilir fiyatlarla herhangi bir ülkeye ihracat yapabilmenin mümkün olmasını sağlamak. Bizler; taşımacılık, gemicilik, konteyner ve tırlar noktasında uluslararası ticaretin her detayıyla uğraşıyoruz.

Bizler şirket olarak dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Anuga Köln Fuarı’nda meyve, meyve suyu ve konsantre satışı ile ilgili gerekli temaslarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu temaslar neticelerini en kısa sürede bu ay sonuna kadar almayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar yapılmış olan görüşmelerde güzel gelişmeler yakaladık. En önemli sorunlarımızdan biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ada ülkesi olmasından kaynaklı gemi seferleri ile lojistik sıkıntılar yaşanmasıdır. Bu engel dış ticaret noktasında çok büyük engel teşkil etmektedir. En büyük sorunlardan biri de yaş meyve, sebze ve konsantre satışlarında ülke genelinde üretimde pazarlama ve ürün sevkiyatlarını hedef ülkelere göndermede konteyner soğutuculu taşıma ve bu zinciri bozmadan ürünleri satış yapılan pazarlara zamanında ulaştırmaktır. Anlaşmalarımıza göre tahsilatlarımızı yapmada en büyük sıkıntı olan lojistik ile ilgili de girişimlerde bulunduk. Girişim yaptığımız firmalardan Martico Denizcilik bize çok büyük destek verdi. Bu firma geçtiğimiz yıllarda makul fiyatlarla ürünlerimizi Avrupa’ya taşımamızda çok büyük katkı sağlamıştı.

Mertigo firmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan ilgisi ile önümüzdeki yıl gerek konsantre satışlarında gerek yaş meyve satışlarında konteyner ihtiyacımızı karşılayabileceklerini ortaya koyması bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki hasat döneminde ülkemizde üretilen ürünlerin muhtemel satış pazarlarına ulaştırılmasında bizlere tam destek vereceklerini, ihtiyaç durumunda konteyner gemisini ülkemiz için kullandırabileceklerini ortaya koydular. Bundan dolayı kendisine ve tüm ekibine teşekkür ederiz.

Ülkemizde en büyük sıkıntılardan biri olan lojistikteki organizasyon ve ekipman eksikliği ortadadır. Ne yazık ki limanlarımız; soğutuculu konteyneleri çalıştırmak için bağlayabilecek yeterince elektrik elektrik terminali olmaması yanında geminin geleceği zamana kadar muhafaza edebilecek ekipmanlara sahip değildir. Bunlar ticarette elimizi zayıflatan unsurlardır. Umarız elbirliği ile ihracatın önündeki bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılmasına gerekli katkı konacaktır. Ben uluslararası taşımacılık faaliyeti yapan Martico Denizcilik ile bizim bölge sorumlusu Aziz Adadağ’a teşekkür ediyorum.’’