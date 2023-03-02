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Maliye Bakanlığı şubat ayında 2.45 milyar TL ödeme yaptı

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Maliye Bakanlığı şubat ayında 2.45 milyar TL ödeme yaptı
Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Şubat 2023’den 28 Şubat 2023’e kadar piyasaya muhtelif ödemeler, ocak ayı bursu, taşımacılık ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler olmak üzere 2 milyar 45 milyon 617 bin,143 TL 16 kuruş ödeme yapıldı.
 
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