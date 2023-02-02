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Maliye Bakanlığı ocak ayında yapılan ödeme miktarını açıkladı

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Maliye Bakanlığı ocak ayında yapılan ödeme miktarını açıkladı
Maliye Bakanlığı, ocak ayı içerisinde toplam 2 milyar 370 milyon 284 bin, 430 TL tutarında ödeme yaptığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği, ödemelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuyla  paylaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2023’den 31 Ocak 2023’ye kadar piyasaya toplam 652 milyon 151 bin 726 TL 62 kuruş ödeme yapıldı.
Maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı ise 1 milyar 718 milyon 132 bin 703 TL 38 kuruş.  Böylelikle, Maliye Bakanlığı, ocak ayı içerisinde toplam 2 milyar 370 milyon 284 bin 430 TL ödeme yaptı”.
 
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