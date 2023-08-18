Maliye Bakanlığı ile sendikalar ek artış konusunda ortak noktaya vardı

Maliye Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, kamuda yetkili sendikalarla 47/2010 sayılı yasa kapsamında; “Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi” konusunda ortak bir noktaya varıldı

Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalar, "göç yasası" olarak nitelenen 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenerin başlangıç ve bir üst derecelerde olanlarına ek maaş artışı verilmesi konusunda uzlaştı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kamuda örgütlü sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) başkan ve yetkilileri ile bir araya geldi.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Maliye Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, kamuda yetkili sendikalarla 47/2010 sayılı yasa kapsamında; “Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi” konusunda ortak bir noktaya varıldı.

Konunun, önümüzdeki hafta Başbakan’ın onayına sunulduktan sonra daha geniş biçimde kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, sendikalarla yapılan görüşme sonrası ortak bir noktaya varıldığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin önceliğinin, çalışanın yanında olduğunun altını çizdi.

Berova, “Başbakanımız Sayın Ünal Üstel ve hükümeti bu zorlu süreç içerisinde özellikle çalışanların, emekçilerin enflasyon karşında en az etkilenebilmesi adına büyük bir gayret sarf etmekte. Bu gayrete bağlı olarak da kamuda yetkili sendikalarla istişareler sürmektedir” dedi.

Görüşmede; Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da yer alarak teknik konularda görüş bildirdi.

Maliye Bakanı Berova ile görüşen sendikaların temsilcileri, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Mali Sekreteri Derviş Delikurt, KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak, KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu olarak açıklandı.

