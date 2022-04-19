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Maliye Bakanı ile Hayvancılar sorunları masaya yatırdı

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Akaryakıt ve elektrik zammı sonrası üretim yapmakta zorlandıklarını dile getiren Naimoğulları, hayvan üreticilerinin isyan noktasına geldiğine işaret ederek, Maliye Bakanı Atun’un ivedi desteğini talep etti

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Maliye Bakanı ile Hayvancılar sorunları masaya yatırdı
Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki heyeti kabul ederek hayvancıların sorunlarını masaya yatırdı.
NAİMOĞULLARI
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ziyarette, hayvancıların sorun, sıkıntı ve taleplerini iletti.
Akaryakıt ve elektrik zammı sonrası üretim yapmakta zorlandıklarını dile getiren Naimoğulları, hayvan üreticilerinin isyan noktasına geldiğine işaret ederek, Maliye Bakanı Atun’un ivedi desteğini talep etti.
ATUN
Maliye Bakanı Sunat Atun ise sektörün sorunlarını önemsediklerini, sorunların çözümü noktasında ise samimiyetle, işbirliği ve diyalogdan yana olduklarının altını çizerken, birliğin taleplerini değerlendireceklerini ve konuyu bakanlık olarak çalışacaklarını kaydederek; “üretim sektörü bizim için çok önemlidir. Sorunlara ivediyen çözüm bulunması için çalışacağız” diyerek, gerekirse yeniden bir araya geleceklerini söyledi.
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